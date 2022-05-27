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兒童增1重症1死 12歲男童肺炎併呼吸衰竭病逝

2022/5/27 14:19（5/27 14:36 更新）
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指揮中心27日宣布，一名女童疑腦炎重症，另有12歲男童病逝，為本土第8例兒童死亡個案。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心27日宣布，一名女童疑腦炎重症，另有12歲男童病逝，為本土第8例兒童死亡個案。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張茗喧、陳至中台北27日電）指揮中心今天宣布，COVID-19本土新增9.4萬例確診、126人死亡，雙創疫情新高。兒童病例方面，新增女童疑腦炎重症，另有12歲男童病逝，為本土第8例兒童死亡個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增9萬4808例本土病例，中重症新增343例（中症227例、重症116例），其中126例死亡，3者均創下疫情發生以來單日新高；境外移入病例新增47例。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今天確診病例大增主因是昨天開放「全民快篩陽性可經醫師確認確診」，導致病例數增加較多。

根據指揮中心統計，今年1月至5月26日，本土輕症、無症狀個案累160萬8860例、占99.75%，中症累計2885例、占0.18%，重症累計1146例、占0.07%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的126例死亡個案，年齡介於12歲至90歲以上，113人有癌症或慢性病史、52人從未接種疫苗。

羅一鈞說，今天的死亡個案中包括一名年僅12歲男童，從未接種疫苗，男童因遺傳性神經系統疾病長期臥床使用呼吸器，死因為肺炎併呼吸衰竭，患者本人或家屬曾簽署「不實施心肺復甦」，本土第8例兒童死亡；據統計8例死亡個案有5例腦炎、1例肺炎、1例敗血症、1例家中死亡後確診。

羅一鈞指出，343例中重症個案年齡介於10歲以下至90歲以上，其中145人從未接種疫苗，其中包括一名5歲女童重症，兒童重症累計達18例。

羅一鈞說，這名女童有發展性疾患，5月21日發燒、22日快篩陽性，後來出現嘔吐、全身痙攣、意識喪失等症狀緊急送醫，體溫37.6度，經過檢查發現疑似腦炎，並因呼吸窘迫症狀緊急插管住進加護病房，經過多重藥物治療後病況改善，24日已拔管移除呼吸器，目前仍在加護病房中使用高流量氧氣鼻管輔助呼吸。（編輯：屈享平）1110527

（指揮中心提供）
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