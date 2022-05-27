5/27本土9萬4808例 增343例中重症、126死[影]

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國內27日新增本土確診94808例、126人死亡。圖為民眾至高雄苓雅社區篩檢站進行PCR採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北27日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增9萬4808例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、343例中重症（中症227例、重症116例），其中126人死亡，3項數據都創單日新高。（編輯：李明宗）1110527

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增94,855例COVID-19確定病例，分別為94,808例本土個案及47例境外移入（44例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增126例死亡。

指揮中心表示，今日新增之94,808例本土病例，44,942例男性，49,823例女性，43例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（19,363例），臺中市（11,501例），高雄市（11,270例），桃園市（10,074例），臺北市（9,503例），臺南市（7,376例），彰化縣（4,240例），屏東縣（2,765例），新竹縣（2,716例），苗栗縣（2,195例），新竹市（2,147例)，基隆市（2,043例)，宜蘭縣（1,779例），花蓮縣（1,749例），雲林縣（1,713例），南投縣（1,330例），嘉義縣（1,088例），臺東縣（932例），嘉義市（651例），澎湖縣（192例），金門縣（147例），連江縣（34例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增126例本土病例死亡個案，為77例男性、49例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、113例具慢性病史、52例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月30日至5月21日，死亡日期介於5月16日至5月24日。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，28例男性，19例女性；年齡介於未滿5歲至50多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年5月25日至5月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,789,017例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,059,842例排除），其中1,735,067例確診，分別為12,770例境外移入、1,722,243例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,784例COVID-19死亡病例，其中1,769例本土，個案居住縣市分布為新北市793例、臺北市507例、基隆市88例、臺中市59例、高雄市47例、桃園市42例、彰化縣38例、花蓮縣30例、臺南市28例、宜蘭縣27例、屏東縣23例、新竹縣及臺東縣各18例、雲林縣16例、南投縣及嘉義縣各9例、嘉義市8例、苗栗縣6例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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