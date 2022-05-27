陳時中：本土疫情處高原穩定期 至少再持續2週

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國內COVID-19疫情嚴峻，商圈生意持續受到衝擊，27日台北市文山區一間餐廳內，員工在座位區滑著手機等待顧客上門。中央社記者王騰毅攝 111年5月27日

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北27日電）今天本土病例突破9.4萬例，再創疫情新高。指揮中心指揮官陳時中說，本土疫情處於高原穩定期，至少會再持續2週，但這2天死亡率都突破千分之1，將緊盯醫療量能整備。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨天起開放全民快篩陽性，可經醫師診斷為確診，今天單日確診病例數衝上9萬4808例，再創疫情發生以來新高。

陳時中下午在疫情記者會中表示，昨天全民快篩陽性即確診新制實施後，新增的確診病例確實比前2天來得高，相較5月19日前一個高峰約9萬多例，整體確診數還算維持穩定，處於高原穩定期，很有可能再持續至少2週。

值得注意的是，這兩天本土個案死亡率均突破千分之1，陳時中說，死亡率突破千分之1是警訊，必須非常提高警覺，指揮中心這幾天緊盯疫情數據和專責醫院病房準備狀況，確保醫療量能獲得滿足，特別是幼兒照護的醫療量能。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬3280床、空床數5511床、空床率41.5%，其中台北市空床率30%、新北市空床率32.6%；53家集中檢疫所共7677床、空床數3600床、空床率46.9%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2191床、空床率47%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也分析今年以來的本土疫情狀況，截至5月26日，本土累計161萬2891例本土病例，其中4031例中重症，光是70歲以上就占7成，致死率也較高，介於百分之3至千分之3之間，高於整體本土病例死亡率的千分之1，顯示疫情對於高齡長者確實造成威脅，呼籲長輩積極接種疫苗，降低染疫後重症、死亡風險。

在口服抗病毒藥物方面，陳時中指出，昨天共開立6704人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5435人份、默沙東「莫納皮拉韋」1269人份，今年以來累計開立6萬2991人份，包括4萬9731人份倍拉維及1萬3260人份莫納皮拉韋。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，昨天還有2.5萬人份莫納皮拉韋運抵台灣，藥物儲備充足。（編輯：管中維）1110527