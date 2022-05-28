2歲以下不得用免費快篩 蘇貞昌：家長用可護幼童

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（中央社記者王寶兒台北28日電）6月1日起，0至6歲孩童的家長可持健保卡領取5劑免費家用快篩試劑，但未滿2歲孩童不得使用。行政院長蘇貞昌今天表示，領取的家長可以使用，家長有保護，也等於保護幼童。

免費家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童的使用原則，引發在野黨批評「為何要發不能用的快篩」。蘇貞昌今天上午出席2021-2022全國文化會議開幕典禮前，接受媒體聯訪指出，領取的家長可以使用，只是不能用在0至2歲的兒童，家長有保護，也等於保護幼童。

蘇貞昌表示，希望大家一起做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，同時希望相關物資能讓民眾充分掌握，「我們更是給比較相關需要熱區，配給地方政府更多，要給中低收入戶、長照至0至6歲幼兒童都可以領取（快篩試劑）。」

針對共計新台幣345.6億元的新一波振興經費將發放，有旅遊業者擔心領不到救命錢，民進黨籍立委陳亭妃也建議認定放寬遊覽車、計程車業者。

對此，蘇貞昌指出，這次的情形與去年、前年大大不同，「去年、前年我們有禁止內用，也有禁止相關聚會活動等等，今年疫情到這裡，我們已經要呼籲大家正常生活。」

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蘇貞昌表示，現在是因民眾自主健康管理，並少到群眾聚集的地方、少到餐廳，以至於餐飲業有受衝擊，但是出口還是暢旺，製造業還是非常正常，「所以我們針對受衝擊的餐飲、觀光以及像遊覽車，我們都給予適度加以振興的作法。」

蘇貞昌指出，餐飲業目前已有1萬8000多家申請，至今還有名額，政府繼續照顧，觀光的遊覽車也有7萬多輛次可以照顧。以國外發展經驗，走過高峰期，民眾會有很大的活動風潮，相信很快會恢復。（編輯：戴光育）1110528