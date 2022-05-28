兒童增2死1重症 死亡累計10例半數有腦炎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心宣布28日再增2名兒童死亡及1名重症。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北28日電）指揮中心宣布今天國內新增8萬835例本土病例、408例中重症，其中127人死亡，累計死亡人數突破1000例大關。此外，今天再增2名兒童死亡及1名重症，所幸重症童已好轉。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增8萬835例本土病例，比昨天略降，其中5萬9525例快篩陽性確診、占73%。值得注意的是，全台各縣市當中只有新北超過1萬例，其餘縣市都低於萬例；另新增46例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診病例當中，共新增408例中重症病例（293例中症、115例重症），其中127人死亡；死亡個案中118人有癌症或慢性病史、48人從未接種疫苗。

據統計，今年1月至5月27日，本土輕症、無症狀個案累計170萬3201例、占99.74%，中症累計3153例、占0.18%，重症累計1286例、占0.08%，累計死亡人達到1058人，突破1000例大關。

羅一鈞表示，今天共新增2名兒童死亡，其中一名6歲男童過去沒有慢性病史，8日出現嘔吐、腹痛，急診就醫檢驗確診，9日出現意識改變、抽搐、缺氧住進加護病房，原本疑是腦炎，但10日經電腦斷層檢查意外發現小腦腫瘤，已壓迫到腦幹導致腦水腫，經切片確認為惡性腫瘤，後來住院同時治療COVID-19及癌症，但因併發嚴重的神經性休克，21日病逝。

他說，另一名5歲男童有肌肉系統疾病病史，17日出現腿痛、昏厥症狀，就醫檢查出現肺炎、腦水腫症狀，19日因肺炎及呼吸衰竭過世。

此外，今天新增1例兒童重症，羅一鈞說，這名7歲男童有先天代謝性疾病，24日發燒到39.1度，出現間歇性抽搐達15分鐘、步態不穩、無法言語等症狀，急診PCR採檢為陽性，後來出現意識不清、昏迷，疑是腦炎，緊急插管並住進加護病房，以瑞德西韋等藥物治療，27日病況改善，已拔管並移除呼吸器，仍在醫院治療。

據統計，國內累計20例兒童重症病例，其中9例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、1例哮吼、1例家中死亡、1例共病（腦腫瘤）；重症個案中有10例死亡，分別為5例腦炎、2例肺炎、1例敗血症、1例家中死亡、1例共病（腦腫瘤）。（編輯：屈享平）1110528

（指揮中心提供）