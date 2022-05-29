兒童重症腦炎增2例 病況皆好轉已拔管

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本土疫情29日新增個案數略降，增加2名兒童重症腦炎病例皆已好轉拔管。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北29日電）COVID-19本土疫情新增個案數略降，死亡人數則再創單日新高，共145人，今天沒有新增兒童死亡個案，但增加2名兒童重症腦炎病例，所幸皆已拔管，病況持續好轉。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中公布，新增7萬6539例本土個案，確診個案中新增中重症378例（中症244例、重症134例），其中145例死亡；另新增66例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增145例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90多歲，其中136例有慢性病史、102例未打滿3劑疫苗，70例無接種任何一劑疫苗。新增最年輕個案為30歲男性，有慢性腎病，已接種2劑疫苗，因肺炎併敗血症性休克死亡。

今天沒有新增兒童死亡個案，但增加2名兒童重症腦炎病例，羅一鈞說，其中一名為1歲女童，無慢性病，5月25日發燒、5月26日檢驗陽性，當天赴急診醫師評估適合返家，但回家途中出現抽搐狀況，再送回急診，當時有意識變化、呼吸窘迫插管。

羅一鈞表示，臨床診斷懷疑這名女童為腦炎，電腦斷層顯示有輕微腦腫脹，使用免疫球蛋白、抗癲癇藥物及類固醇等治療，入住加護壁房，5月27日恢復意識，轉入一般病房，生命跡象穩定，無需用氧。

羅一鈞說，另一名為6歲男童，無慢性病，5月21日發燒，醫院採檢確診，在家服藥，但出現食慾、活力減退，5月24日出現全身抽搐，送醫入住醫院加護病房。

這名男童被診斷為疑似腦炎，5月25日插管入住加護病房，5月27日拔管，免疫球蛋白、類固醇、免疫調節劑及瑞德西韋治療，病況已改善，還在加護病房使用高流量氧氣。

據統計，國內累計22例兒童重症，分別為11名腦炎、6名肺炎、2名敗血症、1例哮吼，1例共病（腦腫瘤），及1例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有10人死亡，5名合併腦炎、2人肺炎、1例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及1例家中死亡。

羅一鈞特別說明外界關注的腦炎重症兒童，截至目前國內已累計11名感染COVID-19釀重症腦炎兒童，其中5人不幸死亡，還在救治中的6名孩子，5名狀況已好轉拔管、1人仍在使用呼吸器，但肝腎功能及意識狀況改善中。

根據指揮中心統計，今年1月至5月28日，本土輕症、無症狀個案累計178萬3413例、占99.73%，中症累計3363例、占0.19%，重症累計1454例、占0.08%，其中1203人死亡。（編輯：管中維）1110529

（指揮中心提供）

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