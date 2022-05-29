考生憂無居隔單影響升學 教部：可採認數位證明

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（中央社記者許秩維台北29日電）全中教今天表示，有居隔考生擔心來不及拿到隔離等相關證明，導致申請入學甄試無法申請應變機制。教育部回應，大學端可採認數位證明取代紙本居隔單或確診單。

大學申請入學管道近期辦理第2階段指定項目甄試，根據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫應變機制，個案考生如因居家檢疫、居家隔離、自主防疫等情形無法參加甄試，可採用應變方案，改調整學測成績和書面審查項目占分比例，取消面試、筆試、實作。

全國高級中等學校教育產業工會發布新聞訊息指出，有學生反映因居隔等情況而無法參加甄試，大學端要求繳交隔離等相關證明，但期限將至，學生卻還拿不到疫情指揮中心系統提供的居隔證明，憂心升學權益受損。

教育部透過文字回應，配合疫情指揮中心5月25日公告，民眾可透過健保快易通APP申請COVID-19數位證明（含接觸者隔離證明）等資訊，教育部也於5月26日通知各大學，可採認數位證明取代紙本居隔單或確診單。

教育部提到，若考生因地方衛政單位作業，導致需延遲提交證明文件者，大學均會同意由考生簽立切結書，並於事後補件，給予彈性。

若有個案考生遇地方衛生單位資料遺漏、或數位證明查無資料等不可歸責於考生的情況，考生可向教育部反映，轉請考生擬面試的大學同意考生先切結適用防疫應變機制，考生後續再提交證明文件，交付大學認定。（編輯：管中維）1110529