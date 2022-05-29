郭彥均發文惹議 刑事局：找內容農場幕後主使

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

警政署刑事警察局29日召開記者會，副局長黃家琦（中）表示，有關「很多孩子走了」網路貼文，警方偵查流程要函請衛福部確認內容是否符合法律要件，目前還在蒐集輿情，沒要約談任何人，偵辦方向是針對內容農場幕後者。中央社記者劉建邦攝 111年5月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北29日電）刑事局今天說，有關「很多孩子走了」網路貼文，警方偵查流程要函請衛福部確認內容是否符合法律要件，目前還在蒐集輿情，沒要約談藝人郭彥均，偵辦方向是針對內容農場幕後者。

警政署刑事警察局上午召開記者會，副局長黃家琦說，有關媒體報導不排除約談藝人郭彥均，已注意相關輿情，對於所謂約談郭姓藝人目前並無此規劃，也尚未有任何偵查動作。

他指出，過去因社群網路，常藉民眾檢舉或媒體報導有關疫情不實的訊息，警方偵查流程要先函請衛生福利部疾病管制署確認內容是否符合法律要件，若是才依嚴重特殊傳染性肺炎防治條例偵辦。

黃家琦說，若不符合相關條例要件，懷疑可能涉及所謂假訊息，還要同時符合出於惡意、虛偽假造、跟造成危害要素，警方才依社會秩序維護法偵辦，並移請地方法院簡易法庭審理。

他強調，刑事局尚在輿情蒐集階段，沒有要約談任何人，警方偵辦是內容農場幕後者。

出席記者會的警政署資訊室主任林建隆說，經初步分析5月25至26日至少有25個臉書Facebook粉絲專頁張貼與本案相同文章，來源均為內容農場。

他表示，依臉書頁面資訊及貼文時間，可分2個群體，其中20個粉絲專頁貼文時間均為26日下午3時31分，且與內容農場發布此篇文章時間極為相近，研判粉專管理者在同時間同步投放相同內容。

林建隆說，另5個粉絲專頁雖貼文時間不同，但臉書頁面有相同資訊，研判有相同管理者，本案有多個臉書粉絲專頁同步張貼相同內容文章異常情形，將持續追查蒐集類此資訊來源方向，若違法事證，將依法究辦。

他指出，過去有許多境外內容農場散布不實訊息案例，本案也是類此模式，由內容農場產製訊息後，短時間透過多個臉書粉絲專頁同時散布， COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，提醒民眾切勿轉傳不實內容農場文章，避免造成國人恐慌。

藝人郭彥均25日在社群網站臉書分享與醫護朋友對話，對方稱醫護從4月5日起就都沒有休息過，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」。這篇貼文引發爭論，有網友質疑他是否在暗示隱匿疫情。

郭彥均27日再發文道歉，表示對話中醫護朋友提到「看到這麼多孩子就這樣走」不是指有單位知情不報或隱匿疫情，截圖中轉達的數字就是指揮中心公布的數字。他說，沒想到這段對話會造成很多人恐慌，強調不是指某一間醫院或某一個單位發生的事。（編輯：方沛清）1110529