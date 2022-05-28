政院：蘇貞昌關切不實疫情訊息 非針對單一藝人

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院下午指出，行政院長蘇貞昌上午受訪回應網路相關假訊息時，原意很明確，是關切近日社群網路上不實疫情訊息，出現有相同貼文內容、發文時間又相近的現象，並非針對單一藝人。

藝人郭彥均25日在社群網站臉書（Facebook）分享與醫護朋友對話，對方稱醫護4月5日起就都沒休息，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」。此後，這篇貼文引發爭議。

蘇貞昌上午出席2021-2022全國文化會議開幕典禮，會前接受媒體時事聯訪，對於近日出現「很多孩子走了」的網路貼文，他說這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。

羅秉成下午透過媒體群組表示，蘇貞昌上午受訪原意很明確，是針對近日社群網路上不實疫情訊息，有相同貼文內容、發文時間又相近的現象，表達憂心與關切之意，並非針對單一藝人。

羅秉成說，疫情期間，相關不實的疫情謠言泛濫，常見社群媒體平台上散播的假訊息，不但內容雷同近似，且有同時、同步投放的協同作假跡象，有系統性、組織性的資訊操弄作為；這類疫情假訊息被有心人操控而廣為流傳，不僅對防疫工作人員造成不必要的壓力負擔，甚至會引起社會與民眾的恐慌，非常不該。

他表示，台灣是高度保障並珍惜言論自由的國家，而蘇貞昌也對因染疫而消逝的每一個生命感到不捨，但這類利用不實資訊、故意混亂社會秩序，甚至危害民主與國家安全的行為，政府會依法加以究責查辦。

羅秉成說，希望民眾提高警覺，不輕信也不轉傳未經查證的訊息，以免遭人利用為傳播工具而不自知。

對於相關違法的疫情假訊息，羅秉成表示，台灣是成熟法治國家，法律有明確的處罰依據，而執法權責單位本應主動依法調查不法，並積極查辦製造假訊息源頭；政院也希望並支持相關執法機關，均能本於職權依法行政，盡速釐清事實與責任，以期有效懲假，抑制並降低疫情假訊息的危害。（編輯：林克倫）1110528