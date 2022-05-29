聲援郭彥均 國民黨6立委赴刑事局「遞狀自首」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人郭彥均因在臉書貼文「許多孩子走了」引議論，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右3）等6名立委29日前往刑事局提出遞狀自首，希望警方把立委法辦，會有更多人站出來捍衛言論自由及民眾健康權益。中央社記者劉建邦攝 111年5月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北29日電）藝人郭彥均日前在臉書貼文「許多孩子走了」引議論，國民黨立院黨團總召曾銘宗等6名立委今天前往刑事局遞狀自首，聲援郭彥均。

郭彥均25日在臉書Facebook分享與醫護朋友對話，「看到這麼多孩子就這樣走了」。這篇貼文引發爭論。

行政院長蘇貞昌今天表示，保護國家社會安定，對資訊戰不能鬆懈，對社會安定的任何侵害不能掉以輕心，由權責機關依法辦理，非針對任何個人。

曾銘宗與國民黨立院黨團書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、立委洪孟楷、林思銘、林奕華上午赴刑事局大門前召開記者會。

曾銘宗說，這2天發生郭彥均事件，其實「很多小孩子走了」是事實，6名立委贊同郭彥均說法，政府卻要法辦郭彥均，立委特別至刑事局自首，希望警方把立委法辦，會有更多人站出來捍衛言論自由及民眾健康權益。

萬美玲表示，政府以國家機器追殺人民言論自由，讓郭彥均被迫刪文，孩子重症率等高於鄰國，中央卻不面對，只是打壓言論自由，「堵住郭彥均還有千千萬萬個郭彥均」，希望中央為這2天言論道歉。

曾銘宗等人在刑事局門口喊出「不應用國家機器恐嚇民眾、很多孩子走了」等口號，最後進刑事局遞自首狀，警方收取。曾銘宗事後受訪表示，6人已完成自首程序，要求刑事局應依法偵辦，再次重申全力聲援郭彥均。

此外，國民黨市議員參選人柳采葳、詹為元、凌濤等人在上午9時也前往刑事局遞狀自首。

刑事局副局長黃家琦說，針對國民黨立委及市議員參選人到刑事局投案或自首，目前此案仍在輿情蒐集階段，沒有啟動偵查，根本未立案，尊重立委等人行為。（編輯：方沛清）1110529