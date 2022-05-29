藍委自首散布假消息 民進黨團：政治操作適可而止

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（中央社記者王承中台北29日電）「很多孩子走了」貼文引發關注，國民黨立委不滿行政院長蘇貞昌要求查辦假訊息，今天集體前往刑事局自首散布假消息，力挺言論自由。民進黨團幹事長鄭運鵬說，對於藍營的政治操作感到非常遺憾，希望國民黨適可而止。

藝人郭彥均日前在臉書（Facebook）貼文分享與醫護朋友對話，對方稱「看到這麼多孩子就這樣走了」，引發爭論。行政院長蘇貞昌昨天表示，這種不實謠言，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦；指揮中心指揮官陳時中也說，生命喪失令人惋惜，但不該炒作。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長洪孟楷、鄭正鈐、林思銘及國民黨立委林奕華今天在立法院召開記者會，聲援郭彥均，力挺言論自由。會後曾銘宗率出席記者會的國民黨立委集體前往刑事警察局，自首「散布假消息」。

曾銘宗表示，因為疫情，很多孩子都走了是事實，這不是謠言，郭彥均幫忙出聲抱不平都不行，還要被移送法辦。陳時中昨天還援引法條，指散播不實訊息最重可罰新台幣300萬元或3年以下有期徒刑或拘役。因為涉及到言論自由及全國人民的健康權益，國民黨團真的看不下去。

曾銘宗現場出示準備好的刑事陳報狀指出，他與國民黨團成員將會到刑事局自首散布假消息，請刑事局將他們比照郭彥均，移送法辦。

萬美玲指出，到底多少孩子失去生命對蔡政府來說才算多？任何孩子失去生命，都讓人痛徹心扉，如今已有10名孩子因疫不幸離世，但近日蔡政府的言論及做法，完全未考慮家長的心情，還要究辦心疼孩子的藝人，充分顯現出官僚、冷血。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副書記長林楚茵今天召開輿情回應記者會；對於國民黨立委集體自首散布假消息，鄭運鵬表示，這一波國民黨的自首運動是由國民黨主席朱立倫發動的政治操作、選舉動作，民進黨對此非常遺憾，希望國民黨適可而止。

鄭運鵬指出，日前有位郭姓藝人可能出於善意發文，提到很多孩子走掉，醫護負擔也很重，但隨後刪文，沒想到很快有內容農場擷取郭姓藝人發言內容的一句話，製造很多孩子走了的恐慌，這都是同時發生的，絕不單純，未必與郭姓藝人有關。

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鄭運鵬指出，若有發生醫院群聚、醫護不足、對孩童的照顧不足，政府都會協助，而蘇貞昌的回應是在針對內容農場的行為要去查，這種掐頭去尾，只給一句話造成恐慌的事件，台灣常發生。恐慌不會幫助防疫，反而造成更新的危機，相信這不是郭姓藝人的本意，但國民黨還這樣操作，令人遺憾。

他表示，在野黨即使不甘願幫助指揮中心，也不要製造恐慌。國民黨立委或公職參選人應思考如何提供正確資訊，這絕對不會幫到民進黨，但減少民眾恐慌總是功德一件。對於單純製造恐慌的事情，希望國民黨可以適可而止，也盼朱立倫的政治判斷可以正常一點，幫助台灣就是幫助國民黨。（編輯：林淑媛）1110529