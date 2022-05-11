快篩劑贈友邦遭曲解 外交部籲防中共認知戰

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（中央社記者黃雅詩台北11日電） 部分媒體報導，外交部年初購買一批快篩劑致贈友邦，國內卻須排隊購買快篩劑。外交部今天澄清指出，政府是在今年1月疫情未蔓延時捐贈友邦宏都拉斯快篩劑，愛心遭部分媒體與有心人士刻意曲解，外交部深感遺憾。

外交部提醒民眾注意認知戰，並指出，中國共產黨極權政府所屬無良媒體再次利用台灣與友邦合作的議題，對民主台灣發動認知作戰，惡意政治操作並散播假訊息，企圖挑撥台灣人民對政府的信任，分化台灣社會及國人對我國外交工作的支持。

外交部今天發布新聞稿，澄清中國官媒環球網與國內電視台TVBS相關報導。外交部表示，政府捐贈友邦宏都拉斯包括快篩試劑等防疫物資，是在今年1月國內疫情尚未蔓延時，依據政府採購法進行的公開透明採購，相關協助友邦抗疫的醫療物資，已在1月間完成捐贈，受贈的友邦元首也向台灣當面表達感謝。

外交部再次重申，協助友邦對抗疫情，是台灣善盡國際社會成員應有的責任；以具體行動表達台灣對友邦人民的關懷，是彰顯「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的良善循環。

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外交部指出，但台灣的愛心捐贈仍遭部分媒體及有心人士刻意扭曲報導，不當連結過去無疫情時期已經執行完畢的援外案，企圖醜化政府協助他國的美意，外交部深感遺憾。

外交部也注意到，中國共產黨極權政府所屬無良媒體再次利用台灣與友邦合作的議題，對民主台灣發動認知作戰。中國共產黨極權政府卑劣行徑，令人不齒。外交部提醒民眾及相關媒體認清中國共產黨極權政府類此操弄手法，切勿淪為其對台灣進行認知戰的工具及散播的媒介。（編輯：郭無患）1110511