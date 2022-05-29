蘇貞昌：保護國家社會安定 資訊戰不能鬆懈

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）關於「很多孩子走了」相關網路貼文，行政院長蘇貞昌今天表示，保護國家社會安定，對資訊戰不能鬆懈，對社會安定的任何侵害不能掉以輕心，由權責機關依法辦理，非針對任何個人。

藝人郭彥均25日在社群網站臉書（Facebook）分享與醫護朋友對話，對方稱醫護4月5日起就都沒休息，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」。此後，這篇貼文引發爭議。

蘇貞昌上午到台中市大肚區勘查西瓜農損時，會前接受媒體聯訪，關於藝人郭彥均的發文，日前說要查辦到底，引發外界反彈，是否認為被誤解，另對於假帳號轉發的資訊戰如何看待，可否說明言論自由保障範圍如何區隔。

蘇貞昌表示，台灣是一個充分保障言論自由的國家，也是在認知作戰的最前線，保護孩子、保護國人的健康，要做好防疫；同樣在保護國家社會安定，對資訊戰也不能鬆懈。

蘇貞昌指出，對於任何最重視的生命消失，都感到非常難過與不捨，同樣對於社會安定有任何侵害，也絕不能掉以輕心，由權責機關依法公正辦理就好，不是針對任何個人。（編輯：陳仁華）1110529