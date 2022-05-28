網傳「很多孩子走了」 陳時中：不實炒作最重可罰300萬

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北28日電）「很多孩子走了」貼文引發關注，指揮中心指揮官陳時中今天表示，生命喪失令人惋惜，但不該炒作，散播不實訊息最重可罰新台幣300萬元或3年以下有期徒刑或拘役。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，兒童重症、死亡數攀升，引發各界關注。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，每條生命的喪失都令人感到惋惜，但藉此炒作並不好，也不應該，目前國內共有10名兒童染疫過世，都是在4月15日以後，也都在不同時間、地點，網路上流傳的訊息與事實不符。

陳時中說，如有特定人員或團體散播疫情謠言、不實訊息，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役，呼籲民眾不要任意傳播類似訊息。

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藝人郭彥均25日在社群網站臉書（Facebook）分享與醫護朋友對話，對方稱醫護從4月5日起就都沒有休息過，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」。這篇貼文引發爭論，有網友質疑他是否在暗示隱匿疫情。

郭彥均27日再發文道歉，表示對話中醫護朋友提到「看到這多孩子就這樣走」不是指有單位知情不報或隱匿疫情，截圖中轉達的數字就是指揮中心公布的數字。他說，沒想到這段對話會造成很多人恐慌，強調不是指某一間醫院或某一個單位發生的事。（編輯：吳協昌）1110528