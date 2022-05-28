聲援郭彥均 朱立倫：講真話要法辦那連我也法辦

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）刑事警察局將主動追查「很多孩子走了」相關網路貼文涉及假訊息部分，不排除約談藝人郭彥均，國民黨主席朱立倫說，立即號召全國黨公職，聲援郭彥均；如果講真話要被法辦，那就通通法辦，連他也法辦。

內政部警政署刑事警察局今天表示，將主動追查「很多孩子走了」相關網路貼文涉及假訊息部分，不排除近期約談貼文者包含藝人郭彥均等到案說明。

朱立倫下午透過臉書表示，他要問行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，有沒有看到20名重症的孩童，有沒有同理心。幼小的生命在消逝，今天又有兩名5歲、6歲孩童離去，已經有10名孩子走了。政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，根本是搞錯兒童染疫死亡的真實問題。

朱立倫說，立即號召全國黨公職聲援郭彥均、聲援小小孩；如果講真話要被法辦，那就通通法辦，連他也法辦。如果憐憫孩子要被抓，就把全台灣為孩子發聲的人都抓起來。

國民黨文傳會也透過新聞稿表示，政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，打壓言論自由，根本凸顯是防疫無能，只敢處理提出問題的人。

文傳會副主委林家興說，難道10名染疫逝世的孩子還不算多嗎，所有的父母聽到政府是如此無能又冷血，怎能不對孩子安危感到焦慮、對政府感到憤怒。（編輯：張均懋）1110528