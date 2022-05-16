更多編輯台推薦新聞：
芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎
生活

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭出版業登台北國際書展 切磋文化保衛經驗
首頁 / 政治

偵辦散播疫情假訊息 法務部：已起訴103人

2022/5/16 10:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北16日電）法務部長蔡清祥今天說，從民國109年2月初疫情發生，到今年5月13日止，各地檢署偵辦散播疫情假訊息案件，合計起訴93件、103人；緩起訴397件、475人。

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院、法務部、衛生福利部、公平交易委員會等首長列席，就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的市場價格與政府採購亂象，進行專題報告，並備質詢。

蔡清祥會前接受媒體聯訪，針對快篩亂象，目前的調查情況；他說，涉及刑責部分，檢察機關跟調查單位都會依法儘速查明，只要有涉及囤積或哄抬價格，在刑事責任上都必須依法查辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體也詢問，外傳最近市場上有假快篩試劑情況；蔡清祥表示，有偽冒的情形，調查單位積極查辦中。

蔡清祥在會中提到，自109年2月初疫情發生，迄111年5月13日止，各地檢署偵辦案件具體成效，包括偵辦違法囤積防疫物資或哄抬價格案件，合計起訴27件、34人；緩起訴59件、67人。偵辦偽冒混充醫用口罩案件計59案，合計搜索124個處所，聲請法院核准羈押13人，查扣現金新台幣1970萬6300元、偽冒口罩2598萬8630片、口罩機61台，共起訴58件72人、緩起訴28件34人。（編輯：蘇龍麒）1110516

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族