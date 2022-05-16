偵辦散播疫情假訊息 法務部：已起訴103人

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（中央社記者王揚宇台北16日電）法務部長蔡清祥今天說，從民國109年2月初疫情發生，到今年5月13日止，各地檢署偵辦散播疫情假訊息案件，合計起訴93件、103人；緩起訴397件、475人。

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院、法務部、衛生福利部、公平交易委員會等首長列席，就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的市場價格與政府採購亂象，進行專題報告，並備質詢。

蔡清祥會前接受媒體聯訪，針對快篩亂象，目前的調查情況；他說，涉及刑責部分，檢察機關跟調查單位都會依法儘速查明，只要有涉及囤積或哄抬價格，在刑事責任上都必須依法查辦。

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媒體也詢問，外傳最近市場上有假快篩試劑情況；蔡清祥表示，有偽冒的情形，調查單位積極查辦中。

蔡清祥在會中提到，自109年2月初疫情發生，迄111年5月13日止，各地檢署偵辦案件具體成效，包括偵辦違法囤積防疫物資或哄抬價格案件，合計起訴27件、34人；緩起訴59件、67人。偵辦偽冒混充醫用口罩案件計59案，合計搜索124個處所，聲請法院核准羈押13人，查扣現金新台幣1970萬6300元、偽冒口罩2598萬8630片、口罩機61台，共起訴58件72人、緩起訴28件34人。（編輯：蘇龍麒）1110516