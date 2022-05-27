兒童疫苗現搶打潮 指揮中心建議釋出校園控留量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中、張茗喧台北27日電）台灣COVID-19本土疫情持續，近日許多家長急著帶孩子打輝瑞兒童疫苗，醫院、診所出現人潮。指揮中心表示，總量絕對足夠，建議地方縣市把校園接種的控留量，先釋出給醫療院所。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，兒童重症病例增加，許多家長紛紛帶5歲至11歲孩童接種輝瑞兒童疫苗，卻面臨打不到的問題，也有部分縣市反應輝瑞兒童疫苗分配不足。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明分配公式，他表示，目前輝瑞兒童疫苗共有78萬劑可用，指揮中心為確保合理分配訂有分配公式，主要是將各縣市5歲至11歲戶籍人口數的7成，扣掉登記接種莫德納疫苗人數的8成，再扣掉確診人數，就是該縣市的基本分配量。

莊人祥說，考量部分縣市疫情較嚴重、需求較多，因此針對盛行率高的縣市，如台北市、新北市、桃園市等，也會另外加配10%；5月底還有33萬劑輝瑞兒童疫苗到貨，食藥署也會加緊審查，預計6月3日就能配送到各縣市。

台灣已到貨和即將到貨的輝瑞兒童疫苗共約111萬劑，疫苗量一定夠用，陳時中說，目前國內符合接種資格的兒童共有142萬人，其中26.7萬人已經接種莫德納疫苗，假設其餘115萬人全部都要打輝瑞兒童疫苗，確實可能少4萬劑。

不過，陳時中表示，假設111萬劑通通打光，5歲至11歲兒童疫苗涵蓋率將高達98%，以國內外經驗來看，疫苗涵蓋率都不可能這麼高，先前11歲到17歲青少年第1劑也僅打90%，因此他認為疫苗一定夠用。

陳時中也說，縣市政府控留較多的份數給校園接種，但目前很多學校停課，要召回學生有難度，家長很心急，就先跑去醫療院所預約接種。已請縣市衛生單位，先釋出校園控留的量到醫療院所。

指揮中心統計，5月26日COVID-19疫苗接種共11萬5491 人次，累計接種5451萬8176人次，疫苗接種人口涵蓋率，第1劑為87.45%、第2劑81.61%、基礎加強劑接種率0.86%、追加劑接種率64.9%。（編輯：陳政偉）1110527