何時開放邊境？陳時中：考慮醫療量能承受度

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（中央社記者余曉涵、張茗喧台北28日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，開放邊境將考慮醫療量能的承受度狀況，但為了經濟穩定，這部分已經跟經濟部積極討論，很快就會宣布，觀光部分也會開始討論。

因應世界各國陸續開放邊境，台灣開放邊境是遲早的事，陳時中昨天說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已進入社區流行階段，國內染疫率約6%，顯示國內染疫風險和境外染疫風險相當，6月起會陸續公布邊境鬆綁政策，至於鬆綁的方向還要和各部會討論。

陳時中今天在疫情記者會中針對開放邊境及放寬檢疫相關問題時表示，邊境開放已經有些計劃正在討論中，過去台灣染疫率很低，國外染疫率很高，因此戰略上是將病毒阻絕在境外。

陳時中說，但現在國內染疫率升高、約6%，跟國外染疫率6%是差不多的風險，因此不再考慮將病毒阻絕在境外，而是要考慮醫療量能是不是能夠承受。

陳時中強調，目前沒有立刻開放邊境的原因就是台灣疫情正在發生，醫護也有染疫狀況，有醫療量能的壓力在，因此未來邊境開放將會考慮醫療量能的能力，現在已經有看到曙光，住院人數比出院人數還要少一點點，過一段時間醫療量能可以再有些空間。

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陳時中說，為了讓經濟維持穩定，世界各國都在開放，經濟上需要投資、下單，若經濟活動這段時間沒有來就會喪失這些訂單，這部分經濟部有積極研討，很快就會對外宣布；旅遊及外交等其他方面，就會考慮醫療的承受度，現在也有不同警示燈號，會跟相關單位共同研議，要如何統一使用，現在都會開始討論。

是否代表會從經濟方面先開放邊境措施，陳時中表示，基本上對經濟相關影響大的 這些開放是必然方向，其他的也會陸續再開，但會考慮醫療量能承受度，若可以承受比較多就開放比較多，不再以阻絕病毒在境外來考慮。（編輯：陳政偉）1110528