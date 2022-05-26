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孕婦確診重症死亡率較高 意識變化、胸痛盡快就醫

2022/5/26 17:43（5/26 18:08 更新）
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婦產科醫師提醒，孕婦確診重症、死亡率較一般族群高，若發生意識變化、心跳過快、呼吸急促、胸痛、下肢壓痛、脫水等情況，務必盡快就醫。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
婦產科醫師提醒，孕婦確診重症、死亡率較一般族群高，若發生意識變化、心跳過快、呼吸急促、胸痛、下肢壓痛、脫水等情況，務必盡快就醫。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者曾以寧高雄26日電）國內疫情持續，婦產科醫師提醒，孕婦確診重症、死亡率較一般族群高，若發生意識變化、心跳過快、呼吸急促、胸痛、下肢壓痛、脫水等情況，都是警訊，務必盡快就醫。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，邀請高雄榮民總醫院婦女醫學部產科醫師李如悅說明確診孕婦注意事項。

李如悅說，如果孕婦發生意識變化、休息情況下每分鐘心跳大於120下，或有胸痛、咳血、呼吸急促、有喘鳴聲、下肢壓痛及明顯腫脹、嚴重脫水、少尿等情況，或身上有非創傷性瘀斑，發燒超過39度逾48小時，或有其他嚴重症狀，都是警訊表徵，務必盡快就醫。

李如悅指出，中央流行疫情指揮中心日前修正孕婦分流收治做法，調整為有中重症情況才會收治住院，但是懷孕36週以上媽媽還是要在集檢所或加強型防疫旅館進行照護。

高雄市政府26日在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中，邀請高雄榮民總醫院婦女醫學部產科醫師李如悅與會，向大眾說明確診孕婦應注意事項。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月26日
高雄市政府26日在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中，邀請高雄榮民總醫院婦女醫學部產科醫師李如悅與會，向大眾說明確診孕婦應注意事項。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月26日

此外，如果急診遇到確診孕婦有肺炎、敗血症、休克等高危險徵象，或是有產科或其他適應症，包含產兆、胎兒生長遲緩、胎盤功能異常、早產、多胞胎、胎動減少等，可能也都是需要收治住院的情況。

孕婦使用口服藥物部分，李如悅說，目前婦產科醫學會建議，輝瑞的「倍拉維」（Paxlovid）抗病毒口服藥可用在輕症治療，研究也指出可有效降低重症率，但如果有藥物過敏史、肝腎功能異常等情況，不得使用；常見副作用包含味覺失常、腹瀉、高血壓、肌肉疼痛等，但發生比率不高。

口服藥物對胎兒是否造成影響，李如悅指出，藥物相關安全性，沒有人類直接資料，但在動物實驗發現並無不良發展結果，除非劑量很高，達一般用量10倍以上，可能會影響胎兒體重。

李如悅說，統計台灣5月10日前確診孕婦，全國共有131例，其中包含中症1例、重症2例（含死亡1例），孕婦確診後重症比例1.5%，研究文獻指出孕婦的重症和死亡率比一般族群高，可能達1.5到2倍；沒有接種疫苗也是危險因子，建議沒有特殊禁忌症的孕婦要接種疫苗。（編輯：陳仁華）1110526

（高雄市政府提供）
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