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染疫死亡率將超過千分之1 陳時中：是警訊

2022/5/26 16:41（5/26 17:16 更新）
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國內疫情仍在高原期，26日新增死亡人數達104例，單日死亡首度破百。圖為26日民眾前往三重小巨蛋社區篩檢站採檢、看診。中央社記者吳家昇攝 111年5月26日
國內疫情仍在高原期，26日新增死亡人數達104例，單日死亡首度破百。圖為26日民眾前往三重小巨蛋社區篩檢站採檢、看診。中央社記者吳家昇攝 111年5月26日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北26日電）國內COVID-19疫情仍在高原期，今天新增死亡人數高達104例，單日死亡首度破百。指揮中心指揮官陳時中說，台灣染疫死亡率將超過千分之1，這是警訊，會持續注意。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增死亡人數連續兩天突破單日新高，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這兩天看來死亡率即將超過千分之1，單日新增死亡從昨天的76例攀升到今天的104例，研判都是反映5月18日至19日以後每日約8萬例確診狀況。

陳時中說，台灣上升的死亡率仍然是警訊，會持續注意。以亞太鄰近國家疫情經驗分析，大多都需經歷1至2個月高峰期，疫情才會出現好轉跡象，但台灣疫情波型相較香港、韓國、紐西蘭平緩，「台灣可能會稍微長一點，但高原期大概一個月沒錯」。

針對外界推估，疫情高峰會在7月底過去，屆時台灣將有30%至40%人口染疫，陳時中認為，這一波本土疫情已發展50多天，由於台灣發展趨勢曲線與33%至34%染疫比率的韓國比較不像，現階段高峰落在約8萬至9萬人，推測約15%至20%人口染疫是這一波疫情上限。

隨著疫情持續上升，快篩試劑需求隨之增加，今天共有4924家機構可販售快篩實名制，共可販售143萬人份，截至中午12時僅1家完售，累計賣出4.3萬多份；快篩實名制實施以來，累計賣出901萬人份、相當於超過4500萬劑快篩試劑。

陳時中說，行政院已拍板免費發放快篩，中低收入戶每人5劑、長照機構住民3劑，希望減輕中低收入戶經濟壓力，及利長照機構定期篩檢，早期發現疫情，同時提醒還沒買第1輪實名制快篩的民眾可盡快採購，以免第2輪人擠人，第2輪正式推行時程仍視航班決定，不會讓民眾等太久。

隨著全民快篩陽性經醫師確認視同確診新制上路，有媒體問及，針對境外移入個案登機採檢規定是否隨之修訂，以當天快篩陰性取代2天內PCR檢驗陰性報告。陳時中認為，以快篩證明作為登機前檢查依據，可能會形成困難，暫時不考慮。（編輯：管中維）1110526

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