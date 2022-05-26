染疫兒童增2病逝 1歲腦炎童經救治恢復意識

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北26日電）COVID-19本土疫情連3天維持8萬例，兒童死亡人數卻續增，今天新增2名染疫童病逝，包含原先待審的4歲女童；另外，日前公布的1歲腦炎童，經救治恢復意識，恢復良好。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布，新增8萬1852例本土個案，確診個案中新增333例中重症（中症242例、重症91例），其中104例死亡，中重症及病逝人數皆創下單日新高；另新增55例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增104例本土病例死亡個案，年齡介於1歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中97例有慢性病史、74例未打滿3劑疫苗，49例無任何一劑疫苗接種紀錄。

羅一鈞表示，死亡個案有2例兒童病例，均為先前公布過的重症個案，其中一名為5月19日因染疫併發腦炎的4歲女童，住到加護病房，儘管有用藥救治，仍因腦炎、多重器官衰竭病逝。

另一名為5月22日公布的1歲女童，羅一鈞說明，這名個案有腸道閉鎖病史，5月16日出現發燒、抽搐、嘴唇發紫等症狀，曾因敗血症住到加護病房救治，5月23日因COVID-19合併敗血性休克病逝。

今天還有新增1例兒童重症病例，個案是一名7歲男童，從未接種疫苗，有癌症病史、長期使用呼吸器，確診後合併呼吸窘迫、細菌性肺炎，住加護病房治療中。

值得一提的是，國內兒童腦炎個案有1例好轉案例，羅一鈞說，這名個案是5月22日公布的1歲男童腦炎病例，進入加護病房經醫療團隊救治後改善，5月23日已拔管移除呼吸器，意識恢復、四肢活動增加，目前恢復狀況良好。

國內累計16例兒童重症，分別為7名腦炎、5名肺炎、2名敗血症、1例哮吼，及1例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有7人死亡，5名合併腦炎、1人敗血症及1例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至5月25日，本土輕症、無症狀個案累計152萬7367例、占99.76%，中症累計2693例、占0.18%，重症累計995例、占0.06%。（編輯：管中維）1110526