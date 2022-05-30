現行口罩措施維持至6月底 唱歌仍須戴

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中央流行疫情指揮中心30日公布，現行戴口罩規定維持至6月底，包含唱歌時也仍須戴口罩。圖為民眾在KTV歡唱並戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北30日電）COVID-19本土疫情持續在高原期，中央流行疫情指揮中心今天公布，現行戴口罩規定維持至6月底，除例外情形得免戴口罩，外出仍應全程佩戴，包含唱歌時也仍須戴口罩。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，且考量全台已進入大規模流行階段，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，現行戴口罩等防疫措施維持至6月30日。

現行戴口罩規定維持不變，外出仍應全程佩戴口罩，包含唱歌須戴口罩，但下列場合得免戴口罩，包含外出時有飲食需求，室內外從事運動、拍攝個人/團體照；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時。

另外，農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合，也都免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

至於於指揮中心或主管機關指定場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽的參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

針對餐飲場所防疫規範，宴席仍然不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。賣場、超市、市場，依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定防疫措施辦理。（編輯：管中維）1110530