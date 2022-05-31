網傳孩童燒到41度才准收治 陳時中：用字惡劣謠言

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近日網路上傳出「孩童燒到41度才准收治」消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中31日指出，這是不實訊息。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北31日電）近日網路上傳出「孩童燒到41度才准收治」消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，這是不實訊息，甚至稱其為用字遣詞很惡劣謠言，提醒民眾勿轉傳以免觸法。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，網路上謠傳「總統蔡英文下令孩童燒到41度才准收治」為不實訊息，患者是否收治住院是依專家指引，並尊重醫生臨床判斷，蔡總統不會、也不能下令。

陳時中說，雖然蔡總統非常關心國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但不會對住院條件下指令，這些都是指揮中心和各界專家討論做出的指引，也會尊重醫師的判斷，不肖民眾以惡劣言詞散布謠言，已對民心造成很大影響，會要求檢調單位調查釐清。

陳時中表示，日前公告兒童腦炎重症前驅症狀、警訊表徵及119送醫或緊急自行就醫條件等，包含發燒超過48小時或高燒攝氏39度以上合併冒冷汗、發冷，退燒後持續活動力不佳等都是警訊，均由專家建議，提供家長參考就醫警訊，並非必須燒到41度才可就醫收治。

陳時中說，近日記者會中提到兒童高燒大於41度，不是指稱超過41度才要就醫住院，而是提醒兒童高燒至41度以上，代表中樞神經機轉已出問題，腦部恐怕已受損，呼籲大眾不要曲解訊息，或誤認為住院標準。無論是否在疫情期間，民眾對醫療體系喪失信心，都不是好事。

指揮中心表示，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢，收到來路不明訊息應多加留意、查證，切勿轉傳散播。（編輯：張雅淨）1110531