7月有望重啟國際賽 台北羽球公開賽搶頭香

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（中央社記者龍柏安台北2日電）受到疫情與邊境管制影響，今年上半年台灣只有舉辦一場國際賽事，下半年國際賽事即將重啟，預計7月19日在台北和平籃球館舉行的台北羽球公開賽，有望搶得頭香。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲今天在例行記者會上表示，台灣在7月開始，預計將舉辦台北羽球公開賽與U12世界盃少棒賽，兩場賽事都已提出防疫計畫，目前已送至指揮中心審查，等待最後的結果。

台灣由於邊境管制措施嚴謹，因此COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自2020年爆發後，台北羽球公開賽已停辦兩年，今年可望恢復舉辦。

許秀玲透露，根據目前協會提出的防疫計畫，選手入境後只要PCR呈陰性，僅需隔離1天就能前往球場練球，不過僅限飯店與比賽場地，且賽事期間每天都要進行快篩，比賽結束後也無法外出，也就是俗稱的「泡泡模式」。

許秀玲也說，依照協會提供的資料，目前已有15至20國家及地區、百名外籍選手報名，屆時比賽應會開放觀眾入場，不過會設有上限，且需注射滿3劑疫苗才能入場，一切仍等指揮中心最後決定。

至於U12世界盃少棒賽，外隊入台後的隔離天數則為3天，許秀玲也解釋，棒球因是團隊項目，加上孩童疫苗注射又有些限制，因此隔離期的規劃天數也比較長。

許秀玲強調，在協會提報防疫計畫前，也都有和縣市政府進行溝通、討論。台灣上半年也僅舉辦萬金石馬拉松一場國際賽事，下半年則有望可逐步「解封」。（編輯：吳協昌）1110602