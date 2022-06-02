9歲童家中猝死確診 治療中腦炎童皆移除呼吸器

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北2日電）COVID-19本土新增個案數略降，但新增中重症及死亡稍微上升，今天新增1名9歲童家中猝死後才確診；15例腦炎兒童，除5名死亡個案，治療中個案皆已無需使用呼吸器。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中宣布，新增7萬6967例本土個案，確診個案新增中重症413例（中症291例、重症122例），其中144例死亡；另新增19例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增144例本土病例死亡個案，年齡介於9歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中135例有慢性病史、90例未打滿3劑疫苗，50例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有78人。

死亡個案中新增1例9歲男童，本身有橫膈膜疝氣，已手術修復，由親戚照顧，5月28日出現嘔吐症狀、無發燒，隔天開始語無倫次、意識不清，親戚緊急叫119送醫，但到院已無生命跡象。

羅一鈞表示，男童在醫院快篩陰性，咖啡色嘔吐物疑似有腸胃出血狀況，後來經醫院急救無效，進行PCR檢驗結果為陽性，行政相驗死因為COVID-19合併心肺衰竭。男童從嘔吐到過世僅2天，無發燒、上呼吸道症狀，死因尚未歸因為COVID-19釀肺炎、腦炎或特殊症候群，暫時歸類為家中死亡。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計30例，15案例是腦炎、6名肺炎、2名敗血症、2例哮吼，1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有13人死亡，5名合併腦炎、2人肺炎、1例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡。

今天無新增兒童中重症。針對外界關注的重症腦炎兒童，羅一鈞表示，國內目前累計的15例腦炎染疫兒童，除5名死亡個案，其他仍在接受治療的重症兒童，病況皆已好轉，有4人已出院，其餘6人住院中的個案都不需使用呼吸器，病況改善，恢復情形還算不錯。

新增個案破萬例縣市共有3個縣市，分別為新北1萬2910例最多、台中1萬707例、高雄1萬530例。根據指揮中心統計，今年1月至6月1日，本土輕症、無症狀個案累計208萬7412例、占99.71%，中症累計4158例、占0.2%，重症累計1970例、占0.09%。（編輯：管中維）1110602