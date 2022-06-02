疫情高原期轉折時機點 陳時中：10天內會更清楚

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北2日電）本土COVID-19疫情處於高原期，北部疫情開始下降，中南部則是近期將達到高峰，高原期轉折時機點受關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計10天內疫情狀況會更清楚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，近期每日新增個案數平均落在8萬例左右，陳時中昨天推估台灣確診率10%至12%，疫情可望趨緩，但日韓Omicron疫情，當初都是在確診率20%至30%才趨緩，兩者評估落差，引發各界熱議。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，以鄰近台灣的國家過去疫情分析，台灣疫情曲線和新加坡較像，當初新加坡確診率大約11%，不僅疫情進行時間，連曲線形狀類似丘陵，都與現在的台灣比較像，進一步觀察台灣各縣市染疫狀況，雙北、桃園、基隆也是在確診率達10%後，疫情開始有反轉。

陳時中也特別在記者會中解釋確診率與染疫率的不同，簡單來說，確診率是以實際有「通報確診」的人數計算而得，至於染疫率則是包含「通報確診」以及「未通報的染疫黑數」，一般來說，確診率與染疫率比例約為1比2至1比3，代表有1至2成的社區染疫黑數是不會被確診。

陳時中表示，評估確診率達到10%後，疫情就可能反轉往下走，這是觀察到的狀況，不是說10%後就安全，而是感染人數越多，自然防護力越強，個案數往下降，傳播速度會變慢。

陳時中說，台灣疫情無庸置疑現在仍處於高原期，雖然北部疫情都開始往下走，但南部疫情持續往上走，相信10天內疫情狀況會更為清楚；提醒戴口罩、勤洗手，及疫苗接種都不能少，尤其疫苗保護力，會影響未來防疫措施鬆綁。（編輯：管中維）1110602