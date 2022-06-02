6/2本土7萬6967例 增413例中重症、144人死亡[影]

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國內2日新增7萬6967例本土確診、中重症413例，死亡144人。圖為民眾在新北市立聯合醫院三重院區等候看診。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北2日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增7萬6967例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，雖新增個案數略降，但新增中重症413例，死亡144人，數據稍微上升；境外移入增19例。

指揮中心指出，今天死亡個案中新增1例9歲男童，本身有橫隔膜疝氣，已手術修復，由親戚照顧，5月28日出現嘔吐症狀、無發燒，隔天開始語無倫次、意識不清，親戚緊急叫119送醫，但到院已無生命跡象、急救無效，男童快篩陰性，但PCR結果陽性，行政相驗死因為COVID-19合併心肺衰竭。1110602

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增76,986例COVID-19確定病例，分別為76,967例本土個案及19例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。

指揮中心表示，今日新增之76,967例本土病例，為36,441例男性、40,500例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（12,910例）、臺中市（10,707例）、高雄市（10,530例）、桃園市（7,854例）、臺北市（6,237例）、臺南市（6,144例）、彰化縣（4,541例）、屏東縣（2,773例）、新竹縣（2,282例）、苗栗縣（1,633例）、新竹市（1,585例）、宜蘭縣（1,426例）、雲林縣（1,410例）、南投縣（1,320例）、花蓮縣（1,218例）、基隆市（1,190例）、嘉義縣（1,168例）、臺東縣（897例）、嘉義市（756例）、澎湖縣（216例）、金門縣（145例）、連江縣（25例）。

指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為93例男性、51例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、135例具慢性病史、50例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月2日至5月30日，死亡日期介於5月16日至5月30日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增19例境外移入個案中，為15例男性、4例女性；年齡介於10多歲至60歲多歲，分別自紐西蘭及美國（各1例）移入，另17例感染國家調查中。入境日介於今年5月31日至6月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,366,748例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,171,464例排除），其中2,198,161例確診，分別為13,051例境外移入、2,185,056例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,521例COVID-19死亡病例，其中2,506例本土，個案居住縣市分布為新北市1,024例、臺北市594例、臺中市131例、基隆市109例、高雄市101例、桃園市95例、臺南市及彰化縣各68例、宜蘭縣58例、花蓮縣及屏東縣各50例、雲林縣33例、臺東縣29例、新竹縣22例、南投縣20例、嘉義市18例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

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