獨自騎機車免戴口罩 陳時中：可考慮開放

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北2日電）本土COVID-19疫情處高原期，何時縮短入境檢疫時間、鬆綁口罩規定，備受矚目。指揮中心指揮官陳時中今天表示，都還在討論中，但考慮開放獨自騎機車免戴口罩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今年至今全國確診率超過9%，中央流行疫情指揮中心正陸續評估鬆綁防疫與邊境管制措施，初步可望商務客入境檢疫有機會縮短為3天。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前檢疫天數鬆綁還在討論，近來也看到各國變異株出現一些變化，考量台灣疫情進展通常比外國晚一些，還有時間觀察各國疫情狀況，未來會再依專家意見即時因應。

有媒體詢問，目前健身房已開放沒打滿3劑民眾入內，未來旅遊團是否可比照此模式，開放沒打滿3劑疫苗的民眾出團旅遊；至於口罩措施是否放寬，陳時中說，還要再等等，但自己一人騎機車可考慮開放不用戴口罩。

陳時中說，接種疫苗是最基本保護自己的方法，呼籲民眾還是盡可能打好打滿，不但提高參與旅遊團、出入公共場所方便性，對自己、對社會也都好。

韓國今天起開放接種2劑疫苗的民眾，可赴韓國免隔離，但承認的疫苗僅限世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，不包括高端疫苗。

陳時中說，韓國應該是自認社區安全，開放程度才這麼高，許多國家為避免爭議，承認的疫苗都比照WHO認可名單，相信韓國應該也是這樣選擇的；至於高端疫苗的臨床試驗進度，據悉已在撰寫報告，但獲WHO認可應該還要再等等。

國內不少民眾隔離滿7天，使用家用抗原快篩試劑仍呈現2條線，是否具傳染力引發關注。陳時中說，根據研究，發病到了第5天，有些檢驗雖是陽性，但培養不出活的病毒；若以Ct值來看，高於27時的病毒傳播力已大幅降低，高於30則不具傳染力。

但陳時中認為，民眾還是要謹慎，但不用浪費社會資源，只要避免聚餐、把口罩戴好，以自我生活管理來配合即可。（編輯：陳清芳）1110602