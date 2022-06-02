李秉穎曝兒童腦炎可能成因 避免感染是唯一解方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台大醫師李秉穎表示，COVID-19病毒可能沿著掌管嗅味覺的顱神經跑回腦幹造成發炎，病程恐相當猛爆，唯一的預防方式就是不要感染。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北2日電）染疫兒童出現腦炎備受矚目，台大醫師李秉穎今天表示，病毒可能沿著掌管嗅味覺的顱神經跑回腦幹造成發炎，又因腦幹是生命中樞，病程恐相當猛爆，唯一的預防方式就是不要感染。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，尤其不少兒童染疫後併發腦炎重症，引發各界高度關注；據統計，目前國內12歲以下兒童重症累計29例，其中有15例腦炎，而重症死亡的12名個案中則有5名合併腦炎。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受網路電台訪問時表示，這波COVID-19疫情有幾大特徵，兒童腦炎個案數較多是其中之一。

李秉穎說，台灣兒童染疫後併發腦炎的個案確實較多，目前已有研究單位開始做基因定序，希望藉此了解台灣人是否因帶有特殊基因，導致兒童染疫後比較容易併發腦炎，而且一旦併發腦炎病程就相當猛爆，很快就休克、死亡，和1998年腸病毒71型併發腦炎的狀況非常相似。

李秉穎指出，他曾統計1998年感染腸病毒後併發腦幹腦炎引起休克的病例，發現儘管孩子都在出現意識異常、肌抽躍、抽筋等神經症狀後的24小時內送醫，並沒有延後送醫，但仍有2/3送醫後24小時內死亡，很可能就是病毒直接侵犯到「生命中樞」腦幹所致，也可能使得腦部壓力過大，導致不可逆的神經傷害。

值得注意的是，不少人感染COVID-19後，會出現嗅味覺喪失的症狀，是感染的一大特點，他說，掌管嗅味覺的顱神經是從腦幹延伸出來，位於臉部附近掌管臉部肌肉和嗅覺、味覺，而病毒很可能就是隨著這些神經往回跑到腦幹，引起猛爆性變化。

李秉穎強調，無論是血管栓塞、腦中風、腦炎等原因碰到腦幹，病情往往都發生得又急又猛，不但很難救回來，也有一定死亡率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於如何預防，李秉穎坦言「我也不知道有什麼辦法」，唯一的辦法就是「不要感染」，目前能做的就是停課或打疫苗，但世界各國幾乎沒有核准可供5歲以下幼童施打的疫苗。

至於台北市長柯文哲認為中央設置兒童大型接種站恐浪費人力，李秉穎則認為，設置接種站也沒什麼不好，畢竟COVID-19疫苗比較特別，不是每一間診所都能說打就打，萬一家長無法配合校園接種時，至少還有大型接種站可以施打。（編輯：唐聲揚）1110602