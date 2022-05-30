特派專欄 日本開放邊境拼觀光 台旅客「日本LOSS」症得救

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日本6月10日起開放外國觀光團客入境，時隔2年2個月，很多日本觀光業者和地方政府說「我們準備好了」，有業者說，最期盼台灣客到來。（圖為110年11月14日攝於京都清水寺前）中央社記者楊明珠東京傳真 111年5月30日

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中央社駐東京特派員楊明珠／5月30日

（中央社記者楊明珠東京30日專電）疫情延燒兩年多來，台日人員往來受限，不少台灣人只能在社群網站上傳以前遊日照片回味。如今隨著日本宣布6月10日開放外國觀光團客入境，許多日本觀光業者和地方政府都摩拳擦掌，準備好迎接久違的台灣老顧客。

日本政府近日宣布6月1日起接受入境人數由現行的1萬人倍增為2萬人，6月10日起開放外國觀光團客入境。台灣、英國、美國等約100國及地區列為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性率風險低的國家與地區（藍色類別），這些國家與地區人士只要持72小時內陰性檢測證明即可入境日本，並可免除機場篩檢及入境後的隔離。

其實，日本政府對於開放邊境重振旅遊觀光是既期待又怕受傷害。

自2020年2月疫情開始肆虐後，日本吸引外國觀光客、總值達5兆日圓（約新台幣1.2兆元）的市場面臨空前挑戰。航空業者、觀光業者、日本全國知事會（都道府縣首長）不斷要求政府早日解封邊境。國際航空運輸協會（IATA）也呼籲日本大膽放寬邊境管制措施。

日本6月10日起開放外國觀光團客入境，圖為東京淺草寺前商店街業者期待外國觀光客到來。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月30日

兩年多來，台日的人員往來雖因疫情受限，但兩國情感仍持續升溫，如同日華議員懇談會會長古屋圭司所說：「台日是相思相愛。」

前年日本出現口罩荒時，台灣政府及民間大力捐贈。去年台灣缺疫苗時，日本6度援贈台灣疫苗共逾420萬劑。去年3月台灣金鑽鳳梨遭中國宣布禁止進口後，很多日本國會議員、民眾發起吃台灣鳳梨「抗中保台」運動，也有人說要報答台灣在311大地震時對日本的馳援。

對於日本上述種種善舉，很多台灣人表示，如果日本邊境管制解除，一定要衝到日本以「爆買」方式報恩。也有台灣民眾已趁著這陣子日圓貶值時換好錢，等著赴日旅遊消費。

隨著日本政府宣布6月1日起，入境人數由1萬人增為2萬人，這對日本觀光業者來說仍是聊勝於無，但相較於疫情前每天入境人數約14萬人的情況，差距還是非常大。

日本6月10日起開放外國觀光團客入境，台灣被列為疫情風險低的「藍色」類別，台灣民眾參團旅日，屆時入境日本時不需採檢也免隔離。圖為東京鐵塔。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月30日

以台灣觀光客為例，疫情前，訪日的台灣觀光客一年將近有500萬人次。許多台灣民眾對於日本政府現在把台灣列入「藍色」類別、入境時可免採檢免隔離，感到很興奮；還有人在臉書寫著「日本，我來了」的大字。

「終於見到曙光了，真的很期待」。台灣旅遊電商KKday集團日本分公司負責人林恭慶說，聽到日本政府開放外國觀光客入境，感到很高興。他說，KKday集團早就和台灣的航空公司洽談機位狀況，團體機位已分配到10月。

「就等政府開放觀光，我們引頸期盼台灣客的到來」。日本旅遊電商台平WAmazing公司社長兼執行長加藤史子對中央社這麼說。

Wamazing是東京都政府推廣尖端事業計畫（King Salmon Project）的對象之一。加藤日前說明，對於下載APP搭乘大型郵輪抵達日本的外國觀光客，將贈送免費高速上網的SIM卡及最少15天500MB的免費流量。

為何最期待台灣觀光客到來？加藤說，在疫情前，約有33萬人利用WAmazing的平台，其中半數是台灣人。她公司推出的旅遊商品當中，針對地方（非大城市）的旅遊商品是強項，很適合台灣觀光客。她很期待今年夏天台日人員往來能更自由，屆時將有更多台灣常客訪日。

世界經濟論壇（WEF）日前公布2021年旅遊及觀光競爭力排名，日本首次躍居榜首。日本的旅遊基礎設施、旅遊資源豐富，是很多台灣民眾旅遊的首選地。

世界經濟論壇（WEF）5月24日公布2021年旅遊及觀光競爭力排名，日本首次登榜首。圖為東京遊覽車。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月30日

日本觀光業者對記者說，最受日本人歡迎的是來自台灣的遊客，因為台灣觀光客有禮貌、守規矩，很多人行前就「做功課」，景點的特色都已一清二楚，令人佩服。

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疫情期間，有不少台灣人覺得自己患上「日本LOSS」症（因無法去日本而有失落感），在社群網站上傳以前在日本旅遊拍攝的美食、美景、櫻花、紫藤花照片，很多也台灣網友「接龍」上傳充滿回憶的遊日美照。

前陣子，記者看到一位台灣人上傳東京鐵塔照片，寫著：「這傢伙，我好久沒看到了」。很多台灣網友跟進上傳不同風貌的東京鐵塔照，充分體會台灣民眾亟欲擺脫疫情陰霾，飛到日本旅遊的心情。（編輯：周永捷）1110530