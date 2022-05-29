更多編輯台推薦新聞：
報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...
生活

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診未獲隔離通知書明起可補發 申請資格、4步驟一次看
首頁 / 國際

東京新增2194例COVID-19 連16天低於上週同日

2022/5/29 19:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，東京今天新增2194例確診病例，連續16天低於上週同日；其他包括北海道、大阪、沖繩等地，疫情也都持續降溫。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時30分止，日本全境單日新增2萬698例確診病例及19例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2194例確診病例，較上週日減少1100多例，連續16天低於上週同日；另新增4例死亡病例。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增1346例確診病例，較上週日減少571例，連續5天低於上週同日，至今累計病例數75萬1903例，包括2198例死亡病例。

大阪府今天新增1502例確診病例，較上週日減少700多例，至今累計病例數97萬959例，包括5040例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1173例確診病例，較上週日減少577例，至今累計病例數21萬3314例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增158.87人染疫，沖繩縣以744.79人連續65天高居日本各地之冠，但人數有降低趨勢；宮崎縣以247.97人次之、石川縣以239人排名第3。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增1241例確診病例，較上週日減少824例，連續15天低於上週同日。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110529

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族