東京新增2194例COVID-19 連16天低於上週同日

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，東京今天新增2194例確診病例，連續16天低於上週同日；其他包括北海道、大阪、沖繩等地，疫情也都持續降溫。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時30分止，日本全境單日新增2萬698例確診病例及19例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2194例確診病例，較上週日減少1100多例，連續16天低於上週同日；另新增4例死亡病例。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增1346例確診病例，較上週日減少571例，連續5天低於上週同日，至今累計病例數75萬1903例，包括2198例死亡病例。

大阪府今天新增1502例確診病例，較上週日減少700多例，至今累計病例數97萬959例，包括5040例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1173例確診病例，較上週日減少577例，至今累計病例數21萬3314例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增158.87人染疫，沖繩縣以744.79人連續65天高居日本各地之冠，但人數有降低趨勢；宮崎縣以247.97人次之、石川縣以239人排名第3。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增1241例確診病例，較上週日減少824例，連續15天低於上週同日。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110529