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日本逾8300商品已漲或喊漲 將迎接漲價的夏天

2022/5/29 19:26
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本一項民間調查指出，日本主要食品或飲料業者今年已調漲或將調漲的商品超過8300項，光是6月及7月就有超過3000項商品即將調漲，讓今年夏天可說是「漲價的夏天」。

日本放送協會（NHK）報導，民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）本月針對日本主要105家食品及飲料業者進行調查，結果顯示，受到原物料價格高漲，約6成的68家業者今年已經調漲或接下來將要調漲商品價格。

已調漲及將調漲商品總計8300多項，比4月調查時增加逾2000項，平均調漲幅度約12%。

其中光是6月及7月就有約3100項商品將調漲，帝國資料調查公司表示，由於近期成本快速增加，今年夏天可能將成為「漲價的夏天」。

從個別品項來看，調漲最多的是加工食品，約3600項商品，平均漲幅約13%；調味料有約1700項商品調漲，平均漲幅10%。

酒類及飲料約1100項商品調漲，平均漲幅15%；零食約500項商品調漲，平均漲幅11%；麵包約400項商品調漲，平均漲幅9%。

帝國資料調查公司指出，雖然有些業者會採取商品減量維持售價的「隱形漲價」方式，但也可能出現不得不大幅調漲的情況，一旦未來原物料價格繼續上漲，今年秋天以後「調漲熱潮」仍可能持續。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110529

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