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邊境6月鬆綁有望 旅行社股亮燈漲停

2022/5/30 14:17
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（中央社記者江明晏台北30日電）隨著全球陸續解封，台灣6月將鬆綁邊境，旅行社可望「久旱逢甘霖」，迎接報復性出遊商機，多檔旅行社股票雄獅、鳳凰、五福、山富等今天強攻漲停鎖住。

指揮中心指揮官陳時中日前說，目前國內染疫率約6%，已和境外移入染疫率相當，預計6月起陸續公布邊境鬆綁政策。

行政院長蘇貞昌今天說，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數。

解封有望消息一出，激勵旅行社股今天強漲，上市股鳳凰、雄獅早盤均攻上漲停至收盤，分別收在72元與106元。

易飛網、富野、五福、山富今天也飆上漲停鎖住。

此外，日本政府日前已宣布自6月1日起放寬外國旅客入境，放寬對象分紅、黃、藍等級，陽性率最低的國家或地區為藍色，台灣、英國、美國等約100國都屬藍色等級，入境日本時可免除病毒篩檢與隔離。

產業人士樂觀看待，隨著多國邊境解封，沉寂已久的旅行社可望「久旱逢甘霖」，迎接報復性出遊商機。（編輯：黃國倫）1110530

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