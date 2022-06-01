南部疫情近期達高峰 全國染疫率逾10%後估可降溫

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北1日電）本土COVID-19疫情處於高原期，但北部明顯下降，南部近期將達高峰，由於今年以來Omicron變異株病毒肆虐，估計全台已有8%人口染疫，指揮中心指揮官陳時中推估染疫率逾10%，疫情才可能脫離高原。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情近期每日新增個案數起伏在8萬例上下，陳時中在今天下午疫情記者會中表示，雖然北部染疫率看來已有下降趨勢，但全台染疫率相對較低，「台灣還會在高原裡徘徊一陣子。」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今年1月迄今，本土病例已達200萬例，主要是感染Omicron，估計全國染疫率平均為8%。

陳時中說，以染疫率可判斷未來疫情走向，若分地區觀察會發現，台北、新北染疫率已達15%至16%，從近日單日新增個案數可看出疫情下降明顯；至於中南部地區，由於染疫率仍然較低，尤其高雄染疫率只有6%，算是最低的，在這樣狀況下，南部疫情還會持續往上走。

陳時中提到，以新北地區及基隆的疫情走向經驗，發現染疫率達15%至16%，疫情就會看到反轉，推估全國疫情走向可能會有類似狀況，但不會是染疫率16%才瞬間驟降，推估全國疫情逐步脫離高原期的染疫率會落在10%至12%，未來等到全國染疫率超過10%後，疫情就會往下降。

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莊人祥提醒，現階段雙北疫情漸漸緩解，中南部地區 再觀察，尤其近日台中市、高雄市新增個案明顯增加，以現階段緩步上升幅度推估，中南部疫情將於近期達到高峰，提醒民眾不可掉以輕心，應加強自主管控，避免到人潮擁擠公共場所，持續落實勤洗手、戴口罩。

中南部疫情將達高峰，有媒體提問，有部分專家提出，擔心全台各醫院缺乏重症醫師，甚至中南部缺的最嚴重，可能影響確診照顧品質，陳時中強調，台灣的重症醫師沒有流失，都維持和原本醫師比例相同，雖然中南部醫學中心相較北度少了一點，但醫療水平沒問題。（編輯：陳清芳）1110601