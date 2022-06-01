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6/1本土8萬8247例 增122人死亡、240例中重症[影]

2022/6/1 13:50（6/1 14:46 更新）
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中央6月1日起協助六都設置大型接種站，提供5至11歲兒童施打輝瑞兒童疫苗，圖為1日上午中正紀念堂疫苗接種站，小朋友勇敢地捲起袖子打針。中央社記者謝佳璋攝 111年6月1日
中央6月1日起協助六都設置大型接種站，提供5至11歲兒童施打輝瑞兒童疫苗，圖為1日上午中正紀念堂疫苗接種站，小朋友勇敢地捲起袖子打針。中央社記者謝佳璋攝 111年6月1日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北1日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增8萬8247例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症增240例，其中死亡122人，境外移入增46例。（編輯：陳清芳）1110601

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增88,293例COVID-19確定病例，分別為88,247例本土個案及46例境外移入（31例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增122例死亡。

指揮中心表示，今日新增之88,247例本土病例，為42,365例男性、45,861例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市14,894例、台中市11,511例、高雄市11,499例、桃園市9,568例、台南市7,634例、台北市7,480例、彰化縣4,852例、屏東縣3,177例、新竹縣2,527例、新竹市2,008例、苗栗縣2,008例、雲林縣1,852例、宜蘭縣1,622例、南投縣1,496例、花蓮縣1,493例、基隆市1,423例、嘉義縣1,226例、台東縣902例、嘉義市677例、澎湖縣215例、金門縣131例、連江縣52例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗接種。確診日介於今年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為25例男性、21例女性；年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別自美國（2例）、菲律賓及西班牙（各1例）移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年5月30日至5月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,268,682例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,154,046例排除），其中2,121,231例確診，分別為13,034例境外移入、2,108,143例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,377例COVID-19死亡病例，其中2,362例本土，個案居住縣市分布為新北市973、台北市573例、台中市110例、基隆市106例、桃園市90例、高雄市87例、台南市66例、彰化縣61例、宜蘭縣53例、花蓮縣48例、屏東縣46例、雲林縣33例、台東縣29例、新竹縣22例、嘉義市及南投縣各16例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、金門縣及新竹市各3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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