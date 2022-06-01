2嬰家中猝死才確診 1個月大男嬰成最小病逝個案

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1日死亡病例出現2名未滿1歲的嬰兒，都是家中猝死才確診，其中1個月大男嬰成最小病逝個案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北1日電）本土COVID-19疫情持續在高原期，新增中重症及死亡數據稍微上升，今天死亡病例出現2名未滿1歲的嬰兒，都是家中猝死才確診，其中1個月大男嬰成最小病逝個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增8萬8247例本土個案，確診個案新增中重症240例（中症136例、重症104例），其中122例死亡；另新增46例境外移入病例。

今天新增122例本土病例死亡個案，年齡介於未滿1歲至90多歲，皆屬重症感染個案，其中115例有慢性病史、84例從未打滿3劑接種疫苗，55例接種任何1劑疫苗，年齡超過80歲有71人。

死亡個案中包括2名未滿1歲的嬰兒，其中1個多月大的男嬰為早產兒，有肺部疾病，同住2名家人先前曾確診，男嬰於5月24日發燒，當時並未就醫，直到25日上午被家人發現無反應、昏迷且有缺氧發紫狀況。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，這名早產男童及其家屬在警方陪同協助送醫，男嬰到院時已無生命跡象，經採檢結果為陽性，當天經過司法相驗，確定死因為感染COVID-19合併呼吸衰竭。

另一名個案為5個月大的印尼籍女嬰，由母親的外籍友人照顧，女嬰5月14日曾發燒到38度，照顧者協助快篩陽性，但僅自行服用退燒藥，並未就醫，直到隔天發現女嬰昏迷、有缺氧發紫情形，送醫時已無生命跡象。

羅一鈞表示，印尼籍女嬰經過行政相驗，確定死因為感染COVID-19合併心肺衰竭。這名由照顧者照護的印尼籍女嬰染疫死亡事件，已通報社政、警政等，將進一步協助進行後續調查，將依據相關流程處理。

今天也新增1名兒童腦炎重症個案，為9歲男童，沒有慢性病史，5月29日高燒約39度至40度，經快篩為陽性，曾出現抽搐、意識變化等症狀由家人送醫，使用瑞德西韋、類固醇及降腦壓藥物治療，並未入住加護病房也不用使用氧氣，目前生命徵象穩定，還在住院觀察中。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計29例，15案例是腦炎、6名肺炎、2名敗血症、2例哮吼，1例共病（腦腫瘤），及3例家中死亡經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有12人死亡，5名合併腦炎、2人肺炎、1例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及3例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至5月31日，本土輕症、無症狀個案累計199萬9623例、占99.72％，中症累計3905例、占0.19％，重症累計1810例、占0.09％，其中1524人死亡。（編輯：陳清芳）1110601

（指揮中心提供）

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