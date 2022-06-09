端午假期對疫情影響低 陳時中：高原期開始往下

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北9日電）據統計，全國COVID-19感染率已達11.4%。指揮中心指揮官陳時中今天說，端午連假結束4天，疫情續降，假期對疫情影響低，前陣子的疫情高原期最近開始往下走。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向備受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，據全國COVID-19本土病例及累積感染百分比趨勢，感染率已11.4%，7天移動平均線開始約略往下降，每天平均新增個案數已從8萬例降至約7萬例。

針對近7天國內疫情走向，陳時中說，雖然因遇端午連假醫療院所休診，診斷量略為降低，單日新增個案一度降低到5萬多例，但假期結束後，個案數又回到8萬多例，今天新增個案7萬多例，研判國內本土疫情沒有明顯提高，且整體疫情正在往下走。

今天是端午連假結束後第4天，陳時中說，連假效應所帶來的影響只有通報確診可能有稍微延遲，因為沒有大量人流流動，所以現階段並無看到突然大量增加確診個案，並無出現大規模病例反彈，推測端午假期對國內疫情帶來的影響低。

以六都COVID-19本土病例及累積感染百分比趨勢來看，台北市、新北市及桃園市感染率已達11.98%、17.43%及14.96%，確診病例明顯往下降；至於中南部縣市疫情持續上升，但染疫率已經逐漸接近10%，高雄市9.70%、台中市9.37%，台南市較低，但仍有8.38%。

陳時中說，國內單日新增死亡個案連續兩天創新高，死亡病例增加較多，值得密切注意，但分析案例並沒有發現特殊狀況，大多是高齡者或有慢性病者，醫療體系會持續加強醫院診治，希望挽救性命。

中南部疫情持續升溫，陳時中說，南區連續2天空床率都維持在3成以上，可見增加病床數有效，會持續監控。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬4636床、空床6625床、空床率45.3%，其中台北區47.6%、北區50.5%、中區41.4%、南區30.2%、高屏區47.9%、東區55.0%。

加速口服抗病毒藥物開立也是避免染疫重症關鍵之一，據統計，昨天共開1萬1078人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共9335人份、默沙東「莫納皮拉韋」1743人份，今年以來累計開立約17萬3453多人份。（編輯：管中維）1110609

（指揮中心提供）