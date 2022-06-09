台灣染疫死亡速度全球第2快 專家點出防疫關鍵

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（中央社記者張茗喧台北9日電）COVID-19疫情走向引發關注，台大公衛教授詹長權分析數據發現，國內染疫死亡數平均13天就翻倍，高居全球第2快，呼籲政府加強分析本土數據找原因，降低死亡數是現階段防疫關鍵。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入高原期，每天的確診人數大多落在7萬例上下，疫情何時將轉折往下，備受矚目。

台大公衛學院教授詹長權今天在臉書發文表示，世界各國採用快篩陽性視同確診的政策後，由於快篩陽性者不一定誠實通報，有些人即便快篩陰性仍可能是確診者，每日確診數已無法完全預測疫情走向，必須加入染疫死亡率作為防疫指標參考，也更能看出疫苗、藥物等措施帶來的防疫成效。

詹長權統整去年5月中到今年6月7日，台灣、韓國、日本、新加坡等4國的每週和每2週COVID-19死亡人數，藉此觀察各國疫情加速或放緩的情形，發現沒有任何國家的趨勢曲線和另一個國家完全相同。

詹長權接受中央社記者訪問時說，台灣的流行期來得最晚且還在進行當中，但死亡人數的上升趨勢和韓國類似，死亡率的高峰也逼近韓國，上升速度相當快。

他表示，進一步比較世界各國的死亡數倍增速度，台灣位居第2名，以目前速度來看，染疫死亡數平均13天就會翻倍，遠比韓國81天、新加坡約192天、日本約298天高出許多；以現在的死亡速度來看，如果沒有更強的防疫作為，台灣的染疫死亡數平均每2週就會翻一倍。

詹長權認為，最近許多人常常單憑單日的確診數，就推測疫情何時會翻轉，這樣的做法會誤導民眾，尤其未來若要與病毒共存，染疫死亡速度、死亡數將成最主要應該關注的指標，尤其不該拿國外經驗完全套用到台灣身上，台灣應分析本土的疫情數據，找出根本原因來減緩死亡速度。

詹長權說，在疫情本土流行期間，指揮中心應擺脫過去清零的思維，記者會不應只報病例數、重症數，而是要分析更多數據，抽絲剝繭找出防疫不足的地方，發現問題所在，也應釋出數據讓學研界共同幫忙分析。

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他舉例，若要看疫苗保護力，應分析各年齡層死亡個案接種疫苗情形、死者接種的疫苗分布、接種時間與間隔是否過久導致保護力不足；口服藥方面也能分析死亡個案是否服用口服藥、第幾天用藥等數據來了解口服藥效果；居家照護的部分也應分析傳播途徑，瞭解家庭群聚是否大多由家人傳染給小孩，小孩再傳染給年長者增加死亡風險，如果都沒有，未來推行0+7措施也會更有把握。

有關最近爭議不斷的火化、無法見最後一面等議題，詹長權也認為，這都是清零時期的思維，應當有所轉變，目前越來越多科學證據證明，只要接觸者有做好適當保護，即便接觸到染疫死亡個案屍體，染疫風險也非常低，防疫思維應轉變並兼顧人權。（編輯：陳政偉）1110609