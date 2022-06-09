增1例青少年死亡 5歲染疫童患MIS-C連續1週高燒40度

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9日新增1例青少年死亡個案，及出現第2例MIS-C個案的5歲男童竟連續1週燒到40度。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北9日電）今天新增COVID-19本土病例又跌破8萬例，但新增死亡及中重症人數雙創新高，今天新增1例青少年死亡個案，及出現第2例MIS-C個案的5歲男童竟連續1週燒到40度。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增7萬2921例本土個案，確診個案新增中重症575例（中症384例、重症191例），其中211例死亡；另新增46例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增本土病例死亡個案年齡介於10多歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中197例有慢性病史、137例未打滿3劑疫苗，83例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有126人。

值得注意的是1名17歲青少年死亡，羅一鈞表示，個案本身有神經系統疾病，曾接種2劑疫苗、第2劑在5月接種，5月30日出現咳嗽、呼吸困難、嗜睡、意識不清等狀況，送至急診時已出現血氧及血壓偏低症狀，採檢為陽性，在急診插管使用呼吸器，收治加護病房，診斷有肺炎合併呼吸衰竭。

這名少年有使用免疫球蛋白、瑞德西韋、類固醇等藥物治療，但仍併發敗血性休克、多器官損傷，不幸在6月1日過世，發病到死亡僅短短2天。

羅一鈞說，據統計，國內青少年重症已累計4人，包括3例肺炎及1例心肌炎，其中2例死亡。

今天沒有兒童死亡個案，但新增1例「孩童多發性系統發炎症候群」（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）確診病例，是國內第2例MIS-C個案。羅一鈞說明，個案為5歲男童，沒有慢性病史，4月30日確診，當時曾有發燒、腹痛、嘔吐等症狀，順利康復解除隔離，直到5月底再度發燒，出現噁心、嘔吐、腹瀉、結膜紅等症狀。

羅一鈞表示，男童在診所就醫服用退燒藥後，仍每天持續高燒攝氏40度，6月2日轉至醫院就醫，發現結膜充血、發炎指數升高，且超音波顯示心臟冠狀動脈擴大，緊急住院使用免疫球蛋白等藥物治療，所幸病況好轉，6月7日已出院。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計43例，18案例是腦炎、9名肺炎、3名敗血症、4例哮吼、2例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月8日，本土輕症、無症狀個案累計258萬4370例、占99.67%，中症累計5451例、占0.21%，重症累計3188例、占0.12%。（編輯：陳清芳）1110609

（指揮中心提供）

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