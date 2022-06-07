疫情仍在高峰期 6月底單日個案有望跌破萬例

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疫情指揮官陳時中推估，6月本土疫情仍在高峰期，月底單日個案有望跌破萬例。圖為2022台北國際書展7日閉幕，許多愛書人把握最後一天前往展場。中央社記者鄭清元攝 111年6月7日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北7日電）連續5天本土COVID-19單日個案數不到8萬例，今天新增個案又回升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天推估，6月本土疫情仍在高峰期，月底單日個案有望跌破萬例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天新增病例數從昨天的5萬多例回升至8萬多例，指揮中心研判，疫情變化與端午連假結束有關。台灣疫情持續在高原期，各界期盼單日新增個案早日降至萬例以下，專家、學者各自提出疫情走向推估，近期有一說為研判6月23日可跌破萬例。

指揮官陳時中今天下午在疫情記者會表示，屆時可跌破萬例當然最好，近期疫情走向受端午連假醫療機構休診影響，確診數據略降，若將這些連假個案數平均計算，每天約增加6.6萬名確診者，台灣5月12日單日確診數首度突破6萬例，預估未來一個月內疫情都會在高峰期。

指揮中心發言人莊人祥提到，今天新增個案確實和前幾天連假有關，雖然PCR採檢量無太大變化，但快篩陽性經醫師確診數量有差異，以往假日確診數也都會降低，今天這項數據明顯增加，疫情走向持續關注，但應會往下走，6月底降到萬例以下是有可能的，但跌破千例不太可能。

接種疫苗是恢復正常生活關鍵之一，據統計，6月6日COVID-19疫苗接種8萬5928人次，累計接種5572萬4988人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑90.28%、第2劑82.11%、基礎加強劑接種率0.89%、追加劑接種率66.71%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約 90.60%。

今年本土染疫人數累計243萬32例，康復者人數隨之增加，近期偶有康復者早已快篩陰性解除隔離，卻在短短一個月內Ct值再次小於20，收到第2張居隔單，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，現階段通則為3個月內再次確診通報，資料應會自動歸併，除非臨床醫師提出懷疑為二度感染。

此外，九合一選舉年底將登場，在台北市長選舉部分，陳時中被視為民進黨可能人選，且民進黨北北桃提名人選尚未底定，陳時中今天重申，黨政、選舉各有其步驟，「不用等我，真的大可不必」。（編輯：張芷瑄）1110607