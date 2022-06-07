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醫院陪病探病條件鬆綁 7類人染疫逾15天至3個月內免篩檢

2022/6/7 15:01（6/7 15:19 更新）
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指揮中心因應疫情，調整確診住院陪探病及醫護人員免除篩檢條件。（指揮中心提供）
指揮中心因應疫情，調整確診住院陪探病及醫護人員免除篩檢條件。（指揮中心提供）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎、張茗喧台北7日電）指揮中心今天宣布，因應疫情，調整確診住院陪探病及醫護人員免除篩檢條件，修正為符合解除隔離條件、且距發病或採陽日15天至3個月內者，得免除篩檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，調整「醫院因應COVID-19醫療應變措施」中有關已解除隔離確定病例得免除篩檢條件。

陳時中指出，原規定「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢」，修正為「確定病例符合解除隔離條件，且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內者，得免除篩檢」。

陳時中進一步說明，醫院得衡酌社區傳播風險，針對包括住院病人、陪病者、探病者、急診留觀24小時以上的病人及其陪病者、醫療照護人員、採檢人員等執行篩檢措施。

若本身為確診者已解隔，且符合「距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，陳時中說，得免除相關入院篩檢及定期篩檢。

陳時中表示，已於6日函文各縣市衛生局轉至各醫療院所，實際實施日期依各醫院公告辦理。（編輯：方沛清）1110607

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