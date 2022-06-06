重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

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COVID-19席捲全球迄今2年多，隨著疫苗接種率提升及國際經貿、跨境往來需求下，各國陸續解封。圖為1日旅客抵日本成田機場。（共同社）

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）COVID-19席捲全球迄今2年多，隨著疫苗接種率提升及國際經貿、跨境往來需求下，各國陸續解封。根據生策會與生策中心彙整資料顯示，多數國家接受「完全接種疫苗者」入境，也無須隔離，台灣民眾最愛前往的日、韓等地，自今年6月起不限制入境對象。

台灣目前除對內逐步調整因應疫情管理措施外，也朝邊境鬆綁規劃中。中央流行疫情指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送。

根據生策會及生策中心近期彙整全球主要國家與亞太鄰近各國當前邊境管理樣態與模式，包括完全疫苗接種與染疫比例情況、入境開放對象、入境前與入境後等不同階段的管理措施等做法。

在入境開放對象部分，目前多數國家已將完全疫苗接種（根據各國定義，完全疫苗接種為打完兩劑疫苗）納為開放入境條件，如美、加、歐盟（對非會員國國民）、紐、澳、新加坡等；也有國家採取全面開放，如英、歐盟（對會員國國民）、韓、日、泰、馬、越等。其中，日本進一步區分不同風險國家與疫苗接種條件，採取不同檢驗與隔離檢疫要求；泰國與越南則要求入境外籍人士須有可涵蓋Covid-19醫療保險；另外歐盟亦將180天內染疫康復者納入入境開放對象。

在入境前疫苗接種與檢測證明部分，目前多數國家皆要求入境前提供疫苗接種證明，且入境者不論疫苗接種與否，也多須提供規定時間內的PCR陰性證明。

有部分國家則免除完全接種者的檢驗證明，如新加坡、馬來西亞與加拿大；最寬鬆的為英國、越南，不論疫苗接種狀態，入境者都不須提供任何檢驗資料，澳洲也不需事前提供檢驗證明。此外，中國大陸雖不要求出示疫苗接種證明，但要求提具2份PCR陰性檢測報告。

至於入境後的檢測部分，各國依據疫苗接種狀況或染疫康復者訂定不同檢測要求，其中，完全接種者或康復者在美、新加坡、馬、泰及澳洲部分地區得免入境檢測，但若入境時有症狀，仍須進行快篩或PCR檢測；凡入境皆須檢驗的國家則有紐西蘭、韓國與中國大陸等。

此外，目前有在機場執行PCR檢驗的國家還有加拿大與歐盟的德國，日本亦在機場設置檢驗站，主要針對來自紅區及黃區國家未完整疫苗接種者進行PCR檢驗。

有關隔離規定方面，多數國家已免除對完全接種者與康復者要求隔離，未完全接種者則依各國規範，多數規範3至7天不等隔離檢疫期；最嚴格的為中國大陸，入境者須進行集中隔離及居家健康監測，不同省市規定有所不同，多數為10+7天或14+7天。

針對台灣民眾喜愛前往的日、韓等國觀察，日本目前完整接種率約為80.4%、全國人口染疫率約7%；針對邊境管理，日本自2022年6月1日起已不限制入境對象類別，但將入境國家區分為紅、黃、藍三區，並依不同區域實施不同檢測與隔離檢疫政策。

韓國目前疫苗完整接種率約為86.8%、全國人口染疫率約35.4%，2022年6月1日起不限制入境對象類別，入境者不論疫苗接種狀態，皆須提供24小時內的快篩或48小時內PCR的陰性證明，且於入境後第3天進行PCR，以及建議第6、7天進行快篩檢測。而隔離檢疫方面僅針對未接種或部分接種（只施打第一劑或施打第二劑超過180天）者進行7天隔離檢疫。

新加坡目前完整疫苗接種率為85.3%，全國人口染疫率為22.4%。新加坡於2021年9月1日分批開放疫苗接種者旅遊通行證，2022年4月後進一步放寬，對完全接種者不限國籍完全開放，登機前不須提供檢驗證明、入境時無需檢測且入境後也無須隔離檢疫，未滿12歲兒童比照完全接種者。

至於美國，目前完整疫苗接種率約65.9%，全國人口染疫率為25.2%。美國於2021年11月8日取消國際旅遊禁令重新開放邊境，允許疫苗完全接種且超過14天的外國籍人士入境，未完全接種者則需符合特定條件方可獲准進入。（編輯：張良知）1110606