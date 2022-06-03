韓國8日起全面解禁 沒打疫苗旅客入境也免隔離

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韓國8日起鬆綁國際航線限制，免除未接種COVID-19疫苗入境旅客的隔離要求，僅須在入境3天內進行PCR篩檢。圖為仁川機場一號航站樓大廳。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國國務總理韓悳洙今天宣布，8日起鬆綁國際航線限制，免除未接種COVID-19疫苗入境旅客的隔離要求，包括以觀光旅遊目的入境韓國的外籍旅客在內，僅須在入境3天內進行PCR篩檢。

韓聯社報導，韓悳洙今天主持中央災難安全對策本部會議時表示，考量疫情穩定、醫療體系已有餘裕，政府決定擴大恢復日常生活的措施，減少國民生活中的不便。

「確診人數本週也明顯持續下降，病床使用率維持在20%以下，保有充足餘裕」。韓悳洙說明，目前對未接種疫苗者入境後須隔離7天的規定將自6月8日起解除。

韓國去年底因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情擴散，單日確診人數一度飆升超過60萬例，至今已大幅減少且維持穩定下降態勢，本週單日確診數維持在一萬例上下。

但為避免防疫出現漏洞，韓國暫時仍維持入境3天內須接受PCR檢查的規定。

韓國先前已免除完成接種者入境隔離義務，但未接種者仍須隔離7天。8日起隔離規定解除後，根據韓國保健福祉部規定，自海外入境者仍須在入境前及入境後3天內進行PCR檢查，出現陽性結果時才須隔離治療。

韓國籍與具在韓長期居留資格的外國人，入境後可在住家所屬衛生所免費進行PCR檢查；以觀光等目的持短期簽證入境旅客則須在機場自費採檢。搭機前未能提出陰性證明、或證明不符標準的旅客，與現行規定一樣無法搭乘該班機。

為縮短檢疫入境所需時間，韓國保健福祉部正積極促進航空公司及旅行社導入檢疫情報事前登錄系統（Q-code），目標將入境者使用率從現在的6成提升至8成。入境者須鍵入的資訊將從現行的事前PCR檢測結果、健康狀態問卷、疫苗接種狀況及免除隔離證明，減少為僅須鍵入事前檢測結果及健康狀態問卷。

仁川機場的航班次數及時間限制也將自8日起解除，希望藉此緩解機票價格飛漲的狀況。韓國國土部2020年4月起限制仁川機場飛機起降時間及航班數，8日起將重新恢復為24小時起降，國際航班數也從現行的每週230班改為不受限制。

韓國中央日報報導，韓國國際線航班目前僅恢復至疫情前的13%，與國際平均恢復7成相差甚遠。7月暑假開始後，預期恢復59%航班需求。（編輯：周永捷）1110603



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