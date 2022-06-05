日本重新開放觀光客入境 防新變異株流入成重點

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府日前試辦外國小型旅行團入境旅遊，結果發生團員一人染疫，雖然不影響6月10日重新開放外國觀光客入境的政策方向，但專家呼籲必須避免COVID-19新變異株流入。

日本政府將於6月10日重新開放睽違約兩年的外國觀光客入境，初期團客先行。日本首相岸田文雄認為對地區經濟來說具有重大意義，預訂6月7日對外公布相關指引。

日本每日新聞報導，日本政府表示，外國觀光客染疫在預料之中，並不會改變6月10日重新開放的政策方向，但讓醫療相關人士憂慮的是，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株可能因此從海外流入境內。

面對試辦小型旅行團有人染疫，日本觀光廳負責人說，就算採取萬全防疫對策還是會有人染疫，這在他們預測範圍內；但對完全無法掌握這名染疫泰國觀光客感染途徑，這名負責人則難掩吃驚。

染疫的泰國團成員共4人，從泰國出發的PCR篩檢及入境日本的抗原快篩都是陰性，4人都是住單人房，用餐都有隔板且未交談；旅行過程中都戴口罩，並頻繁消毒雙手。

目前認為成員確診的原因之一，可能是無法透過PCR篩檢與抗原快篩找出陽性患者，所以讓陽性患者得以進入日本。

日本北九州市立八幡醫院名譽院長伊藤重彥說，「PCR篩檢也好，抗原快篩也好，並非是百分百準確」。

當然，泰國觀光團成員也可能是在日本觀光時染疫。他們5月27日從福岡機場入境時，福岡縣單日新增逾1600例確診病例，雖然染疫數有減少傾向，但如果到人多的鬧區或觀光景點遊玩，就會升高感染風險。

由於試辦旅行團成員人數很少，但還是出現染疫者，讓日本旅遊業界有所動搖。福岡縣一間旅行社員工說，只能讓外國觀光客徹底戴好口罩等，持續做能做的防疫對策。

觀光廳預計7日將向旅行業者等公布防疫指引，業者希望指引中能反映這次的染疫案例。

伊藤認為，外國觀光客入境旅遊雖不能說會帶來立即危險，但重點在於要防止海外新變異株跟著外國觀光客流入；政府必須關注海外變異株資訊，只要確認又有新變異株，就必須採取例如禁止該國觀光客入境等彈性因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110605