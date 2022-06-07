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染疫死者24小時內火化 陳時中：雖未寫明但正確

2022/6/7 16:00（6/7 16:14 更新）
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指揮中心指揮官陳時中7日強調，地方確實都以24小時內火化為原則，指揮中心雖未寫明火化期限，但認為這樣是對的。（圖取自衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道網頁youtube.com）
指揮中心指揮官陳時中7日強調，地方確實都以24小時內火化為原則，指揮中心雖未寫明火化期限，但認為這樣是對的。（圖取自衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北7日電）COVID-19染疫死者24小時內火化爭議延燒。指揮中心指揮官陳時中今天強調，地方確實都以24小時內火化為原則，指揮中心雖未寫明火化期限，但認為這樣是對的。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫死亡個案，究竟是否要在24小時內火化完畢，引發爭議。

衛生福利部疾病管制署2020年1月15日起將COVID-19列為第5類法定傳染病，並明訂確診個案死亡24小時內須通報當地主管機關，也希望儘速火化或經衛生機關報准後深埋，但並未要求在24小時內完成。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心雖未明確規定必須在24小時內火化完畢，但為降低染疫風險，仍然建議儘速完成火化程序，強調「並不是說24小時以內火化的人是錯的」、「那是對的」。

陳時中說，正因如此，各地方政府在實務層面上，考量火化場量能負荷，在不影響火化場日常工作情形之下，都以24小時內火化為原則，這樣做確實也比較好。

至於有家屬不滿親友染疫死亡後，無法瞻仰遺容。陳時中解釋，為了避免遺體造成傳染，也為保障殯葬人員安全，指揮中心要求個案死亡後必須裝入2層屍袋，並以稀釋漂白水抹拭，此後不可再打開，因此才會無法瞻仰遺容。

陳時中說，這麼做確實對家屬造成遺憾，他也感到很不捨，但為了降低處理人員風險，避免屍袋內病毒洩露造成另一波疫情，才會訂有這樣的規定，2年多以來確實也沒有造成殯葬處所相關群聚感染。（編輯：陳政偉）1110607

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