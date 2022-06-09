6/9本土7萬2921例 增211人死亡、中重症575例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心宣布，9日新增7萬2921例COVID-19本土病例。圖為1日上午小朋友在中正紀念堂疫苗接種站施打輝瑞兒童疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北9日電）指揮中心宣布，今天新增7萬2921例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，新增中重症575例，其中死亡211人，死亡人數創新高，首度破200例；境外移入增46例。（編輯：管中維）1110609

疾管署詳細新聞稿如下：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增72,967例COVID-19確定病例，分別為72,921例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。

指揮中心表示，今日新增之72,921例本土病例，為34,527例男性、38,358例女性、36例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市（10,822例）、台中市（10,570例）、新北市（10,201例）、台南市（6,355例）、桃園市（6,298例）、彰化縣（5,266例）、台北市（5,129例）、屏東縣（3,130例）、新竹縣（1,783例）、雲林縣（1,717例）、苗栗縣（1,712例）、新竹市（1,525例）、南投縣（1,480例）、嘉義縣（1,405例）、宜蘭縣（1,285例）、花蓮縣（1,127例）、基隆市（983例）、嘉義市（937例）、台東縣（792例）、澎湖縣（250例）、金門縣（149例）、連江縣（5例）。

指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為126例男性、85例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、83例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月3日至6月6日，死亡日期介於5月16日至6月7日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為22例男性、24例女性；年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（3例）、越南（2例）、阿拉伯聯合大公國及法國（各1例）移入，另39例感染國家調查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,988,984例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,292,016例排除），其中2,693,787例確診，分別為13,321例境外移入、2,680,412例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,584例COVID-19死亡病例，其中3,569例本土，個案居住縣市分布為新北市1,262例、台北市708例、台中市239例、高雄市207例、桃園市204例、台南市148例、基隆市及彰化縣各125例、屏東縣99例、宜蘭縣82例、花蓮縣67例、雲林縣57例、南投縣52例、台東縣49例、嘉義市34例、新竹縣32例、嘉義縣31例、苗栗縣28例、新竹市10例、金門縣7例、澎湖縣3例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）