6/11本土7萬9598例 中重症446例、211死、MIS-C增5例【直播】

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北11日電）指揮中心宣布，今天國內新增7萬9598例COVID-19本土病例，中重症增446例，其中211死亡。值得注意的是，今天新增5例兒童重症均為MIS-C個案，病況均改善或出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增7萬9598例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症新增446例，其中孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）個案新增5例，有211例死亡個案；另外新增65例境外移入病例。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨晚10時之後由於確診病例統計系統轉檔異常，因此今天公布的確診數字，除了昨天的確診病例外，也有部分涵蓋到今天上午通報、原本該列為明天確診病例的數字。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增5例兒童重症病例均為MIS-C病例，為4男、1女，年齡介於2歲至10歲，至今累計8例MIS-C病例。

羅一鈞說，這5名個案COVID-19陽性日期都在1個月以前，介於4月底至5月中旬，當時都是輕症個案，確診後約3到4週才開始出現MIS-C症狀，包括持續發燒、嘔吐、腹瀉、淋巴結腫、喉嚨發紅等症狀，目前個案病況均改善或已好轉出院，其中有4人仍住院治療中。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計49例，18案例是腦炎、9名肺炎、3名敗血症、4例哮吼、8例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。

羅一鈞提醒，家中孩子如果曾經染疫，6週內只要出現持續發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐、皮疹、眼睛充血、頭暈等症狀，就要當心可能併發MIS-C，這類疾病好發於6歲至12歲孩童，但也有部分年僅2歲或4歲，重申孩童只要接種1劑COVID-19疫苗就能降低90%以上MIS-C風險。（編輯：吳協昌）1110611

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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