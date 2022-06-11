指揮中心：疫情近高峰 快篩實名制單雙號限制擬13日取消

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（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院長蘇貞昌今天上午召開擴大防疫會議，指揮中心報告指出，本土疫情可能已近高峰，快篩購買實名制擬於13日取消單雙號限制；另在調控入境總量等前提下，應可逐步開放邊境，縮短檢疫天數。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組指出，蘇貞昌上午9時召開擴大防疫會議。指揮中心報告指出，全球疫情波動持平，各國檢測量縮減，可能低估病例數，而本土疫情近一週略有下降趨勢，北部及東部縣市新增病例數下降，中南部縣市病例增長幅度趨緩，研判可能已近高峰。

蘇貞昌會中指出，台灣疫苗涵蓋率已逐漸提升至新高，不只第1劑施打率已超過9成，若以符合接種間隔的人數計算，第3劑的總人口涵蓋率以及65歲以上長者之涵蓋率也都超過9成，近日5歲至11歲兒童疫苗施打率也超過7成，突破100萬人次，超越許多國家。

指揮中心昨天宣布5歲至11歲幼童疫苗施打間隔時間，將從12週縮短為4週。蘇貞昌要求，指揮中心持續掌握兒童疫苗到貨與庫存量，並清楚說明第2劑疫苗施打原則與指引。

至於放寬邊境管制以及國籍航空機組員的檢疫措施調整等規劃，蘇貞昌表示，指揮中心與相關部會應妥為整備，具體措施及細節由指揮中心適時向外界宣布。

指揮中心在會中報告，兒童疫苗施打情形，截至9日止，第1劑疫苗施打情形，6歲至11歲兒童莫德納疫苗已接種約28.4萬人次，5歲至11歲兒童輝瑞疫苗已接種約73萬人次，合計已超過百萬人次；以戶籍人口數計算，第1劑涵蓋率已達71%，若計入已確診但尚無法施打孩童人數，第1劑社區涵蓋率已達86.6%。

邊境管制備受關注，指揮中心說，衡酌國際及本土疫情趨勢，並參考新加坡、日本及韓國等國作法，在維持入境對象及來台事由，且調控入境總量等前提下，應可逐步開放邊境，縮短檢疫天數。

指揮中心也表示，由於飛航及客艙組員前2劑疫苗隻施打率已接近100%，第3劑疫苗施打率也已達98%，相關人員在境外仍有1次性房卡等強化管制措施，因此，建議國籍航空機組員的檢疫措施以及返台防疫措施亦可視長、短程航班以及機組員疫苗施打情形配合調整。

指揮中心並指出，擬自13日起，取消快篩試劑實名制購買的單雙號限制。（編輯：郭無患）1110611