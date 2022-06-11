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指揮中心：2大前提下可逐步開放邊境縮短檢疫天數

2022/6/11 13:00（6/11 13:34 更新）
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中央流行疫情指揮中心11日在擴大防疫會議中表示，在維持入境對象及來台事由，並且調控入境總量的前提下，應可逐步開放邊境，縮短檢疫天數。圖為台北松山機場入境旅客依規定登記搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心11日在擴大防疫會議中表示，在維持入境對象及來台事由，並且調控入境總量的前提下，應可逐步開放邊境，縮短檢疫天數。圖為台北松山機場入境旅客依規定登記搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北11日電）中央流行疫情指揮中心今天在擴大防疫會議中表示，衡酌國際及本土疫情趨勢，並參考新加坡、日本及韓國等國作法，在維持入境對象及來台事由，並且調控入境總量的前提下，應可逐步開放邊境，縮短檢疫天數。

指揮中心並指出，另外，由於飛航及客艙組員前2劑疫苗施打率已接近100%，第3劑疫苗施打率也達98%，相關人員在境外仍有一次性房卡等強化管制措施，因此建議國籍航空公司機組員的檢疫措施，以及返台防疫措施亦可視長、短程航班以及機組員疫苗施打情形配合調整。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組指出，行政院長蘇貞昌上午9時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情、國內疫苗施打情形、邊境管制措施調整規劃以及快篩試劑盤整等議題；指揮中心在會中報告上述事項。（編輯：郭無患）1110611

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