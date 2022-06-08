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COVID-19疫情整理包1/268

機組員入境改0+7 莊人祥：簽核中、上路時間待定

2022/6/8 19:19（6/8 19:42 更新）
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指揮中心發言人莊人祥說，機組員入境新制已在簽核階段，上路時間待定。（中央社檔案照片）
指揮中心發言人莊人祥說，機組員入境新制已在簽核階段，上路時間待定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北8日電）交通部長王國材今天接受專訪表示指揮中心在考慮機組員檢疫鬆綁，有媒體報導，機組員入境鬆綁為「0+7」以篩代檢，指揮中心發言人莊人祥說，新制已在簽核階段，上路時間待定。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心制定邊境防疫措施，盡可能在國境圍堵疫情，隨著國內染疫率與國外染疫率趨於一致，指揮官陳時中已多次透露近期將會陸續調整措施。

據「ETtoday」新聞雲報導，國籍航空長程航班機組員返台防疫措施將從現行「3+4」天，放寬為「0+7」天，以篩代檢，並搭配每2天一次PCR或快篩，新制最快將於6月20日上路。

莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，機組員返台防疫措施放寬為「0+7」天，已在專家會議完成討論，而且新制已經通過，機組人員返台新防疫措施正在簽核階段，實施日期待定。

依據現行規定，自5月1日起，國籍航空長程航班機組人員已接種疫苗追加劑且滿14天，檢疫天數縮短為3+4天，返台後進行3天居檢及4天自主健康管理；國籍航空短程航班機組員，已接種疫苗追加劑且滿14天者，調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測。（編輯：郭諭儒）1110608

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